Mañueco ataca a su exvicepresidente de gobierno García-Gallardo, de Vox: “Sin ustedes, Castilla y León funciona”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha atacado a su exvicepresiente autonómico, Juan García-Gallardo, de Vox. “Sin ustedes, Castilla y León funciona”, ha proclamado Fernández Mañueco después de que el portavoz de Vox, que gobernaba con él hasta julio, le pidiera aclarar qué puntos de la Ley de Concordia que pactaron PP y Vox no le gusta. La semana pasada, Fernández Mañueco mostró su disposición a acordar con Vox si el partido de extrema derecha volvía “a la senda de ser útiles” y rompían “con los despachos de Madrid”.

Fernández Mañueco ha querido desviar el debate político hacia posibles votaciones en las que PSOE y Vox puedan coincidir como sucedió la semana pasada, cuando el PP quiso aplazar y retirar la Proposición de Ley de Concordia, que iba a derogar el decreto de Memoria Histórica del 'popular' Juan Vicente Herrera y que contaba con el rechazo de las asociaciones memorialistas. El PP solicitó que la Ley fuera visada por el Consejo Consultivo -un asunto que ya rechazó la Mesa de las Cortes en mayo- y, cuando no consiguió la mayoría, solicitó la retirada de la norma que presentó el Grupo Popular junto a Vox.

Tampoco ha querido responder a su otro exvicepresidente, Francisco Igea, a quien también ha acusado de acercarse a las propuestas de Vox después de que el PP se quedara solo al intentar que no se debatiera la toma en consideración de la Proposición de Ley en el pleno de este miércoles por la mañana. “Usted el otro día estaba de la mano de Vox en la junta de portavoces. Hubo dos posturas: el PP que quería hacer las cosas bien, con garantías; y otros, hacer ruido por intereses políticos. Y usted salió corriendo a apuntarse al ruido”, le ha criticado.

El presidente autonómico ha deslizado que “probablemente” el PSOE y Vox rechacen sus presupuestos autonómicos, que todavía no ha presentado y que ambos partidos se han ofrecido a negociar con Mañueco. “Viene aquí a decir lo que le mandan, le han dicho que no se van a pactar los Presupuestos; ya sabemos que usted no tiene ningún tipo de margen e iniciativa. Se equivoca de adversario”, ha recriminado. Mañueco también ha criticado la “obsesión” de Vox con el Partido Popular -que gobierna en la Junta de Castilla y León- en lugar de “atacar” las políticas “nefastas” del Gobierno central.

El portavoz del Grupo Vox en las Cortes ha reiterado a Fernández Mañueco su petición de respaldo a la tramitación de la Ley de Concordia, una norma que “protege a todas las víctimas independientemente del bando en el que combatieron” y ha recordado a Carmen Pérez Almeida, una niña de 12 años que fue asesinada en 1935 por unos pistoleros anarquistas junto a su hermano -falangista- y que tuvo desde 1942 hasta 2017 una calle en su nombre. “Usted ordenó retirar la placa en 2015 cuando era alcalde”, ha afeado García-Gallardo al presidente autonómico.

“Lo importante son las víctimas de la estafa permanente del PP. Se presenta a las elecciones Con cara de ser de centro derecha y cuando llega al gobierno hace políticas de izquierdas”, ha recriminado García-Gallardo, que ha acusado al presidente autonómico de ser “una versión de marca blanca de Juan Vicente Herrera”, una referencia a la que después no ha aludido Fernández Mañueco.

Igea alude al padre de Fernández Mañueco, alcalde durante el franquismo

El procurador Francisco Igea también ha reprochado al presidente autonómico que sea “el increíble hombre cambiante” y ha recorrido la relación de Fernández Mañueco con la Memoria Histórica en las últimas décadas: “Fue arrastrado por un juez a quitar el medallón de Franco del Ayuntamiento. Permaneció en silencio cuando su partido [PP] se negó a las exhumaciones en Villadangos y usted no tuvo ni una sola palabra de empatía con las víctimas. Usted, ya sin Vox a la espalda, se negó a poner el nombre de Valentín Garrido al albergue que promovió el propio Valentín Garrido [fusilado en 1937]”.

Francisco Igea ha reprochado a Fernández Mañueco que niegue a Garrido lo que “admite” para su padre, Marcelo Fernández Nieto, que fue “un ilustre requeté y adicto al régimen, que fue parte del aparato judicial del franquismo, procurador en dos legislaturas del franquismo y alcalde del franquismo”. “Le pido que haga un gesto de concordia y dé a las víctimas lo que nadie le negó a su padre”, ha reclamado el procurador del Grupo Mixto, al que Mañueco le ha respondido: “Para mí mi padre era mi padre. Yo no sé qué era su padre para usted. Mi historia como alcalde de la ciudad ahí está, y no la va a manosear y a manipular”, ha afeado.