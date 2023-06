Mercedes Cantalapiedra lidera la lista del PP al Congreso y tomará su acta de concejala en Valladolid

La concejala electa en el Ayuntamiento de Valladolid y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia, Mercedes Cantalapiedra, ha manifestado que asume con “orgullo” esta designación, al tiempo que ha confirmado que tomará el acta de concejal en el Consistorio en la sesión de constitución que se celebra este sábado, 17 de junio.

Cantalapiedra, que ha sido senadora durante la última legislatura, ha señalado que “personalmente” es un “orgullo poder representar a Valladolid en el Congreso”, por lo que ha recalcado que estará “al servicio de todos los vallisoletanos” como su representante ante la cámara Baja.

Mercedes Cantalapiedra formó parte en la lista del PP a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo como número dos de la lista encabezada por Jesús Julio Carnero y su intención es tomar el acta de concejal en la sesión de constitución de la Corporación que se celebra este sábado y seguirla “manteniendo”. Cantalapiedra fue también la teniente de alcalde de Javier León de la Riva, alcalde vallisoletano entre 1995 y 2015.

La edil electa se ha mostrado convencida de que Carnero será investido alcalde el próximo 17 de junio —necesita un acuerdo de investidura previsiblemente mediante el apoyo de los tres concejales de Vox— y a partir de ahí se centrará en una campaña para las elecciones generales del próximo 23 de julio “honesta y comprometida con Valladolid y con España”.

En este sentido Cantalapiedra ha avanzado que en la campaña electoral que comienza en menos de un mes los 'populares' van a “poner los puntos sobre las íes” en la gestión del presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, y trabajar para contar con una mayoría “importante” en las urnas el 23 de julio.

Las responsabilidades de parlamentario nacional y edil en Ayuntamiento son compatibles y Cantalapiedra ha incidido en que “no es la primera vez que se da esa coincidencia” ya que el exalcalde socialista de Valladolid Tomás Rodríguez Bolaños fue alcalde de la ciudad y diputado nacional en su último mandato (1993-1995). Actualmente el PP no permite compatibilizar los puestos de alcalde y diputado en el Congreso, una condición que no se daría puesto que Cantalapiedra no es la candidata a la Alcaldía del PP.

El alcalde de Valladolid en funciones, Óscar Puente, que presumiblemente liderará la oposición en el Ayuntamiento durante el próximo mandato, también encabezará la lista de su partido para el Congreso de los Diputados.

Los cargos que compatibilizan dos puestos públicos no pueden percibir dos ingresos, por lo que deberán elegir entre su sueldo de concejal o el de diputado, con un sueldo base anual de 70.143,36 euros.