Óscar Puente denuncia otro nuevo ataque con insultos: “Corrupto, sinvergüenza, sociata, basura”

El diputado del PSOE, Óscar Puente, ha vuelto a recibir insultos. En esta ocasión, el individuo graba desde un coche y al ver al exalcalde de Valladolid le increpa: “Óscar, corrupto, sin vergüenza, sociata, corrupto, basura”.

No bastando con eso, este hombre colgó el domingo el vídeo -que ya no está disponible en su cuenta de X- de sus actos. “Me me vio y me escucho”, se jactaba. Puente al verlo compartió la publicación y afirmó que está “muy bien que se identifique grabando un vídeo en marcha desde el volante de su SUV. Mañana procederé a formular la correspondiente denuncia”.

Un ciudadano llama a Óscar Puente desde el otro lado de la calle. El ex alcalde de Valladolid, de cuestionada trayectoria, fue premiado por Pedro Sánchez como diputado, pese a perder las elecciones.pic.twitter.com/TncfLi85Wj — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) 12 de noviembre de 2023

En su perfil, el diputado socialista daba eco del pasado neonazi de esta persona. Por su activismo fue detenido por tratar de montar su propia organización en León, según recoge Ileón o estar involucrado en una pelea en la zona de la Antigua de Valladolid. Asimismo, también es cantante de una banda de RAC -música Oi! de carácter neonazi-.

Según la publicación de Puente, además, habría sido condenado un año por delitos de odio “Ojito. Que el historial de este señor es peor que el de Burgueño”, en referencia al hombre que le acoso en una AVE y que se encuentra en prisión por quebrantar una orden de alejamiento contra su madre.

Puente mantuvo una discusión con el hombre que le increpó y le agradeció que se identificara grabando un vídeo mientras conducía su coche. “Las fotos y el vídeo son tuyas. Mañana voy a interponer dos denuncias contra ti. Una en el Juzgado por injurias con publicidad. Y otra en la policía. Y no te molestes en borrarlo”, le comentó el socialista.