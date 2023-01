Parte del segundo premio del Niño, el 72.289, cae en Valladolid, Salamanca, León y Ávila

Una parte del segundo premio del Sorteo del Niño, el 72.289, ha repartido cerca de medio millón de euros en las provincias de Valladolid, León, Salamanca y Ávila, con lo que Castilla y León recupera un 'pellizquín' de esos más de 63 millones que los castellanoleoneses se jugaban con la compra de un total de 316.063 billetes.

En el caso de Valladolid, la suerte la han repartido desde las administraciones de la capital en la calle Santiago número 20 y el hostal-cafetería 'Puerta La Villa' en la Avenida de Valladolid 54 de Tordesillas.

En el caso de la capital del Pisuerga, el titular de la administración situada en el número 22 de la céntrica calle de Santiago, Alfonso Fermeño, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que esta es su quinta campaña por lo que “están encantados a pesar de ser solo un décimo”.

El lotero ha recordado que desde que es propietario en 2020 repartieron dos quintos distintos de la Lotería de Navidad si bien fue un momento “amargo” por circunstancias familiares, de manera que este año “sí se podrá disfrutar”.

Sin embargo, esta administración ha vendido en toda su historia 14 grandes premios, entre los que se encuentran dos primeros premios del Gordo y del Niño.

Asimismo, Fermeño se ha mostrado orgulloso de “haberle alegrado la vida a alguna persona”, que ha podido ser un turista o alguien de la ciudad porque se ha vendido en ventanilla.

También ha reconocido que cuando ha visto el número premiado ha sentido “algo de pena” porque tenía uno muy parecido de un abonado que por el último dígito no han dado el segundo íntegro. “Ha sido desbordante, cuando lo he visto en casa he pensado rápido en vestirme y acercarme a la administración”, ha concluido el propietario.

En Tordesllas, en el establecimiento 'Puerta la Villa', una de las empleadas del hostal-cafetería, Marisol, ha asegurado haber repartido un décimo. Este mismo establecimiento ya repartió hace dos años el tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Parte también de dicho premio ha ido a parar a León, gracias a lo vendido en la administración sita en Santa Clara número 2, cuya titular, Concha Fernández, ha explicado a Europa Press que se trata de un “billete suelto” por importe de 75.000 euros.

La titular de esta administración abierta desde hace 65 años se ha mostrado pródiga a la hora de repartir suerte, ya que hace unos días vendió el quinto del Sorteo de Navidad que fue a parar a la Policía Local y tiene en su haber igualmente un primer premio la lucha contra el cáncer en abril y el Gordo de Navidad en 1998, entre otros muchos.

Repite en 'La Ranita de Salamanca'

La provincia de Salamanca también se ha visto agraciada con parte de ese segundo premio. La administración de Loterías número 3, conocida como 'La Ranita' y ubicada en la calle Quintana de la capital, ha tenido doble cita con la suerte estas navidades, al entregar parte del segundo premio del sorteo del Niño y hacerlo también, previamente, en el de Navidad.

Según Javier Garrote, 'La Ranita', ubicada en el casco histórico, próxima a la Plaza Mayor, ha vendido sueltos décimos del segundo premio del sorteo del Niño, con el número 72.289, sin saber el número exacto tras la extracción de las bolas, pues es de los números que recoge en la administración como “salpicados”.

Se da la circunstancia, que la misma administración ya llevó la suerte a la ciudad en el Sorteo de Navidad, pues lo hizo por partida doble en esa ocasión, con un décimo del cuatro y otro del quinto, de los números 25.296 y 87.092, respectivamente, ya apuntó entonces Garrote.

“Contentísimos porque somos marca Salamanca, nos gusta Salamanca, queremos a Salamanca, estamos en el centro de Salamanca, vendemos lotería de Salamanca a toda España y Salamanca no estaba apareciendo en los premios mayores, entonces, bueno, hemos sido nosotros los que la hemos puesto ahí”, ha señalado a Europa Press el trabajador de 'La Ranita'.

Aún en la provincia salmantina, el punto mixto (administración y librería) de Peñaranda de Bracamonte, en la calle Nueva 6, ha repartido 75.000 euros en un décimo, tal y como explica su titular, Silvia Martínez, quien recuerda que el negocio lleva en marcha tan solo tres años y en este tiempo también han repartido un quinto de la Lotería de Navidad y un cuarto en el del pasado año.

Por su parte, otro boleto vendido a través de un terminal en Fontiveros (Ávila) ha llevado 75.000 euros a esta localidad del norte de la provincia de Ávila.

Según fuentes de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el décimo fue expedido en una tienda de alimentación de la localidad, situada en la plaza del Sagrado Corazón. Se trata de un punto de venta la tienda Lopama, cuya propietaria, Lourdes García, ha expedido el boleto a través de terminal.

