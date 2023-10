Pepe Álvarez (UGT): “En Castilla y León no hay vagos, hay un gobierno incompetente”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado las recientes declaraciones del consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), sobre los trabajadores que “están en los sofás esperando un subsidio” y ha asegurado que en la Comunidad “no hay personas vagas, hay un gobierno incompetente que no es capaz de atenderlas”.

En declaraciones a los periodistas en la inauguración de una nueva sede de UGT en Burgos, Álvarez ha insistido en que hay que “trabajar de manera intensa para conseguir que las personas que están en el desempleo tengan la atención necesaria para poder ocupar un puesto de trabajo”.

El máximo responsable nacional de UGT ha asegurado que hay que hacer “lo contrario de lo que se ha hecho en Castilla y León”, donde la consejería dirigida por Vox ha eliminado programas de atención a desempleados, cuando “las comunidades tienen que ser elementos activos que ayuden a encontrar empleo”.

“Con todos mis respetos para la Junta, para ese consejero innombrable, en Castilla y León no hay personas vagas que no quieran trabajar, lo que hay es un gobierno incompetente que no es capaz de formarlas, atenderlas y ponerlas otra vez para que puedan encontrar un empleo”.

Pepe Álvarez ha afirmado que es un trabajo a realizar, no solo en las comunidades autónomas, sino de manera coordinada en todo el país porque, con 3 millones de parados, “no puede ser que alguien diga que no hay un trabajador para ocupar un puesto de trabajo”.

Defensa del sindicalismo

El secretario general de UGT ha defendido la labor que realizan los sindicatos en España, y ha recordado que “sin trabajadores no hay empresas”, y “sin lucha de trabajadores no se podría avanzar”, y ha puesto como ejemplo las huelgas del sector de la automoción en Estados Unidos.

“Cuando el sindicalismo retorna, los derechos retornan. En Estados Unidos, lo habían hundido, lo habían hecho prácticamente desaparecer”, ha recordado, y “el sindicalismo es el instrumento para repartir la riqueza que se produce en un país. Es el instrumento para que no nos olvidemos que cuando pagamos los impuestos estamos pagando derechos para los trabajadores y las trabajadoras”, ha insistido.

Por ese motivo, Pepe Álvarez ha valorado la apertura de una nueva sede de UGT en Burgos, en concreto, en el barrio de Gamonal, pues con las nuevas tecnologías y la atención a distancia “se abren pocos locales”.

La nueva sede supone, además, un “reconocimiento” a los vecinos de Gamonal, “a las personas que han vivido aquí y que han contribuido a mejorar las condiciones de vida” en Burgos y en Castilla y León.