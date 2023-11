Pintan dianas contra el PSOE y el Ayuntamiento de Villanubla (PP-VOX) agradece que no se difundan porque “menoscaban” la imagen del pueblo

El campo de fútbol municipal de Villanubla (Valladolid) apareció el pasado fin de semana con pintadas de una diana y la palabra “socialistas”, y “viva PP, viva Vox”. El Ayuntamiento (PP-Vox) no solo no ha condenado el acto sino que lo ha considerado vandalismo y en su cuenta de Instagram ha agradecido los vecinos que no difundiesen las imágenes de las pintadas, ya borradas, porque “menoscaban la imagen del municipio”.

Fuentes del caso han asegurado que las pintadas se producen en un contexto de “enfrentamiento” entre el Ayuntamiento, en el que Vox tiene la Concejalía del Deportes y la directiva del Club de Fútbol, afín al PSOE, por la gestión del campo. El Grupo Municipal Socialista, que hizo públicas las imágenes ha lamentado la falta de apoyo del equipo de gobierno.