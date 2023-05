El PP arrebata al PSOE tres alcaldías de Castilla y León pero tendrá que pactar con Vox

El PP ha arrebatado tres alcaldías al PSOE en Castilla y León, pero dependerá de Vox. En estos días tendrá que reeditar en consistorios el pacto autonómico con la extrema derecha para poder gobernar. Es el caso de Valladolid, donde empata en concejales (11) con el PSOE, pero donde se hará con el bastón de mando gracias a los cuatro concejales de la extrema derecha y a la bajada a dos ediles del socio de gobierno de los socialistas, Valladolid Toma La Palabra. Porcentualmente, el PSOE tiene más votos que el PP, que no optará por dejar que gobierne “la lista más votada”.

En Burgos el PSOE también ha sido el partido más votado, con 12 concejales frente a los 11 del PP, pero no podrá gobernar porque al igual que ocurre en Valladolid, no logra sumar, pero porque no hay bloque de izquierda. El resto de partidos que han obtenido representación son PP y Vox, y serán estos dos últimos los que puedan llegar a un acuerdo.

En Segovia, el PP ha ganado con un total de 12 escaños, un hito que no repetía desde 2003, momento en que también venció pero no pudo gobernar porque el PSOE pactó con Izquierda Unida. José Mazarías será el próximo alcalde y puede pactar con Vox (2) o incluso con Ciudadanos, que tiene el único edil que resiste en una capital de provincia, o gobernar en minoría.

En suspenso está lo que ocurra en Palencia, gobernada desde 2019 por Ciudadanos en virtud de la cesión que hizo el PP en su pacto con Ciudadanos. El partido liberal gobernó a pesar de tener sólo 3 concejales, frente a los 9 del PP y los 11 del PSOE. Hoy Ciudadanos desaparece, el PP pierde un edil y obtiene 8, Vox pasa 1 a 3, mientras que el PSOE es la lista más votada con 10 ediles. En este caso el PP, para lograr mayoría absoluta puede pactar con Vox y con Vamos Palencia, un partido que irrumpe con 3 concejales. A su vez, el PSOE podría pactar con Vamos Palencia y también obtendría esa mayoría.

El mejor resultado del PP en Castilla y León está en Salamanca, donde el alcalde, Carlos García Carbayo ha conseguido la mayoría absoluta con 14 concejales, frente 10 del PSOE y tres de Vox, que en 2019 no tuvo representación. Ciudadanos también desaparece del Ayuntamiento de Salamanca.

Las alcaldías que se resisten al PP

Y entre las alcaldías que se resisten al PP está Ávila, donde el partido escindido del PP, Por Ávila, revalida la alcaldía con 11 ediles, igual que en 2019, cuando gobernó en minoría. La situación puede repetirse otra vez. El Partido Popular tiene ocho concejales, dos más que hace cuatro años, mientras que el PSOE pierde dos y se queda con cuatro. Vox entra por primera vez en este ayuntamiento con dos escaños y Ciudadanos desaparece. Zamora sigue siendo feudo de Izquierda Unida, con Francisco Guarido, que repite como alcalde con 10 ediles, cuatro menos que en 2019. Pierde la mayoría absoluta pero puede gobernar en solitario o pactar con el PSOE que tiene tres ediles. El PP ha obtenido 8, dos más que en 2019. Zamora Sí, la escisión de Ciudadanos consigue dos concejales y Vox aterriza con otros dos, mientras que Ciudadanos no ha sacado ni un concejal.

Soria, con Carlos Martínez, también sigue siendo socialista. Martínez afronta su quinta legislatura y cuarta mayoría absoluta con 12 concejales, PP se queda con 7, uno más que en 2019, Vox irrumpe con 2 y Ciudadanos desaparece. León también mantiene alcalde socialista. José Antonio Diez ha vuelto a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de León capital con 11 concejales, aumentando uno más los que ya tenía en el pasado mandato. El PP ha obtenido 9 ediles, el peor resultado histórico de la democracia en la capital leonesa para los populares. Pero el PSOE dependerá de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que bajo la candidatura de Eduardo López Sendino cosecha un gran crecimiento en la capital, con cinco concejales cuando partía de tres, lo que la convierte en una clara llave para la futura gobernabilidad, como en otro gran número de instituciones de la provincia. Vox saca dos actas de concejal. Podemos-IU no obtiene representación, al igual que Ciudadanos.