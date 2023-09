PP y Vox rechazan una Proposición socialista contra la brecha salarial en el deporte porque “ya lo están haciendo”

Los Grupos Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León han tumbado una Proposición No de Ley del PSOE para apoyar al deporte femenino en la Comunidad. El texto presentado por los socialistas instaba a la Junta a desarrollar “de forma inmediata” un Protocolo de Prevención del Acoso Sexual en el Deporte, a eliminar la brecha salarial y para fomentar la incorporación femenina al deporte. El motivo que ha esgrimido el PP es que las medidas se encuentran recogidas en el artículo 4 de la Ley del Deporte que están siendo cumplidas por parte del Ejecutivo autonómico.

La procuradora socialista encargada de defender la PNL, Patricia Gómez Urban, ha enmarcado su propuesta en relación a toda la polémica generada por el presidente suspendidos de la Real Federación de Fútbol Española, Luis Rubiales, por su beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso. Todo los grupos han condenado los hechos, menos Vo,x que ha preferido cargar contra del PSOE por, a su juicio, “crear una polémica y justificar su propaganda y, con esto, tapar sus traiciones a España”.

Gómez Urban ha recordado que “el agresor nunca es la víctima”, y ha señalado que si no hay “un agresor machista al frente de la Federación Española de Fútbol, que no representa la España igualitaria, progresista y feminista, es gracias a la valentía de Jenni Hermoso, de sus compañeras de selección y al apoyo de un país que mayoritariamente dijo se acabó” en las elecciones generales del pasado 23 de julio, además de poner al frente del conjunto nacional femenino a una mujer por primera vez en 52 años.

La viceportavoz socialista ha comentado las palabras del capitán de la Selección, Dani Carvajal, y ha indicado que “quién equipara a una víctima con un agresor, quién lo pone en un mismo plano, quién duda de la víctima aún cuando la agresión se haya contemplado con luz y taquígrafos, no debería seguir ni un segundo más ostentado la capitanía masculina de fútbol ni llevando los colores de la selección española

Asimismo, la socialista también ha citado las palabras Nevenka Fernández -consejala de Ponferrada por el PP que fue acosada por el alcalde, Ismael Álvarez- a Hermoso, sobre el peligro que supone “quien trata de normalizar” hechos como el “buso de poder” que suponen una “agresión tipificada”. Al hilo del caso de Nevenka, Gómez Urban ha recordado las palabras de Mañueco sobre el regidor berciano en las que aseguraba que “un condenado por acoso sexual puede ser un buen alcalde”

La procuradora ha reflexionado sobre que la actuación de Rubiales ha supuesto que “además de ensombrecer el triunfo”, se haya avergonzando “a la mayoría del país”.

El PP acusa al PSOE de hacer “populismo de libro” con esta PNL

A la réplica, la representante 'popular', Inmaculada Ranedo, ha señalado el oportunismo de la PNL como forma de hacer un “populismo de libro” con medidas “que la Junta ya hace”. Algo que se ve en que la Junta “fomenta ”la igualdad a través del deporte en los centros educativos, con proyectos de fomento de la práctica deportiva en modalidades con menos licencias femeninas y subvenciones que fomenten la igualdad“, ha explicado.

“No es más feminista quién se pone detrás de una pancarta, sino quien más trabaja”, ha instado al PSOE para citar algunos de los acuerdos de la Junta para el fomento de igualdad en centros educativos o subvenciones de igualdad.

Ranedo, a pesar del 'no' de su grupo, ha querido dejar claro que todo su partido y el Ejecutivo autonómico apoyan a Hermoso para a continuación criticar “la utilización mediática y política” que ha derivado en que el mérito de la Selección femenina “haya quedado en la sombra”. Asimismo, también ha afeado al Gobierno de la nación que con su “connivencia” no se haya actuado antes con otros presuntos delitos que “tenían metidos en un cajón”.

Vox acusa al PSOE de “crear una polémica y justificar su propaganda”

El único Grupo en no condenar los hechos de Rubiales ha acusado a la bancada socialista de “crear una polémica y justificar su propaganda y, con esto, tapar sus traiciones a España”. Así ha justificado el procurador de Vox, Ignacio Sicilia, su postura en contra de la iniciativa.

Sicilia ha criticado que el PSOE se haya apuntado a “la corriente propagandística del verano”, eclipsando el enorme mérito de la selección y sus técnicos“ para ”blanquear sus preocupantes políticas que traen un aumento de las agresiones sexuales en grupo“.

Para el procurador de Vox, la fórmula para mejorar “las condiciones de la práctica deportiva” pasa por retirar “el dinero que se despilfarra en el Ministerio de Igualdad para ayudar a los ayuntamientos a modernizar instalaciones deportivas”. Sicilia ha reiterado la posición de Vox al asegurar que no van a “contribuir a sus políticas de falso feminismo que desprotege a las víctimas”.

Ya en el turno de réplica, Gómez Urban ha contestado el representante de Vox que “el único que empañó el éxito de las jugadoras fue quien decidió (Rubiales) dar un beso no consentido a una de ellas” a la par que ha achacado a Vox que su discurso negacioncista esté influyendo“ sobre la violencia contra las mujeres y amparar a los maltratadores

Asimismo, la viceportavoz socialista ha respondido a la mención del exalcalde de Castroverde de Campos (Zamora) Cecilio Lera, condenado por abuso de menores y violencia de género, que ha hecho Sicilia para recordar que mientras que su partido expulsa a los condeados, en Vox “encabezan las listas”. “No somos iguales”, ha remachado.

Igea compara la actuación en el palco de Rubiales con la peineta de Mañueco

Frente a PP y Vox, con mayoría en el Pleno, el resto de grupos de la oposición han mostrado su apoyo a la PNL y a la futbolista. Por parte de Ciudadanos, Francisco Igea ha indicado “la necesidad” de desarrollar las propuestas y más tras una situación en la que ha supuesto una “vergüenza para todo el país” que además del beso no consentido hay que recordar que se “agarró sus partes” mientras representaba a España. Este último comportamiento, ha ironizado, también es inadecuado como que “un presidente autonómico hiciese una peineta, cosas que no se tolerarían en ningún país civilizado, pero estamos en una autonomía en la que en la que no saben si está bien agarrarse sus partes, las peinetas o dar un beso no consentido”.

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, has trasladado a Jenni Hermoso su agradecimiento por ser “un ejemplo de coraje, dignidad y feminismo”. El procurador ha afeado al Mañueco su “silencio estruendoso” tras los hechos. A Vox, Fernández ha criticado que defendiera a Rubiales al justificar que “estaba siendo objeto de una tremenda cacería”.

Por parte de ¡Soria Ya!, Juan Antonio Palomar Sicilia ha criticado el beso y ha instado a que la en Castilla y León se promueva “una regulación a nivel general” ante las “evidencias de que esta violencia existe”.