PP y Vox vetan en las Cortes de Castilla y León una propuesta para blindar el derecho del aborto

Partido Popular y Vox han votado en contra de una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PSOE, para blindar el derecho al aborto en Castilla y León a raíz del anuncio del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo para instaurar un nuevo protocolo. La procuradora socialista y ponente de la misma, Nuria Rubio, ha defendido que la interrupción del voluntaria del embarazo es “un derecho conquistado” y ha afeado a Alfonso Fernández Mañueco “utiliza a las mujeres como moneda de cambio” para que la ultra derecha le mantenga en el poder.

Rubio ha instado al presidente a “cumplir la ley” y ha señalado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, por su “falta de empatía y ”de preparación“ para estar al frente de su cartera. ”Es triste que no tengamos ninguna consejera aliada en el Gobierno“, ha aseverado.

En su ponencia, la procuradora ha relatado las dificultades para acceder a la interrupción del embarazo en la sanidad pública de Castilla y León. Rubio ha desgranado “los obstáculos” que pasan porque solo haya dos hospitales en la Comunidad que realicen este servicio -Burgos y Miranda de Ebro-, mientras que el resto de tiene que ir a una clínica privada con concierto en Valladolid o, en el caso de Soria, a Madrid.

Es por eso que ha apuntado que “poner fin a un embarazo es la decisión más dura a la que se enfrenta una mujer” y ha reiterado a la Junta que cumpla la ley en una Comunidad en la que de los 2.500 abortos el año pasado, el 97,5 % se practicaron en centros privados aunque el 60% se informó en un centro público, algo que para la procuradora demuestra las dificultades para acceder a la interrupción al embarazo.

La procuradora socialista ha criticado al PP y Vox por estar “en contra” de que las mujeres puedan “decidir” y, en concreto, aquellas más “vulnerables” a quienes “atacan siempre” frente a las que “tienen recursos económicos acuden a las clínicas privadas y no tienen que pasar por todo este periplo”.

“Creer que las mujeres”, ha afirmado, “abortamos sin haberlo meditado y sin responsabilidad, además de estar muy lejos de la realidad, es un insulto gravísimo y quien piense así no debería ostentar ninguna responsabilidad pública un solo segundo más”.

La portavoz socialistas ha llamado a reflexionar sobre si existe “algún tipo de norma o ley que obligue a los hombres que hagan algo con su cuerpo, que decida sobre ellos” y ha señalado que, al no haber ninguna, “entonces se darán cuenta de que aún nos queda mucho camino que recorrer para conseguir una igualdad real”. Por último ha lanzando un mensaje: “Quiero decir a las mujeres que no están solas. Lo que sucede en Castilla y León no lo podemos aceptar”.

El PP acusa al PSOE de “estirar el chicle” de la polémica del aborto

Por parte del PP, el viceportavoz de la formación, Ángel Ibáñez ha tirado de metáfora para explicar que el asunto a tratar solo es una forma de “estirar el chicle” con el polémico anuncio del vicepresidente.

En un primer momento, Ibáñez no mostró la oposición de los 'populares' a la PNL pero sí ofreció votar a favor a cambio de que se votase por separado el primer aspecto de la proposición o, en caso de que no se hiciese así, presentar una enmienda que afirma la garantía de interrumpir el embarazo en todos los centros y un registro de objetores sin marcar plazos.

Ibáñez ha tildado de mentiras los argumento de Rubio sobre la dificultad para abortar en Castilla y León y la existencia de obstáculos ya que, como ha asegurado, en Castilla y León no habrá coacciones para ejercer este derecho.

Vox tira de La Biblia para defender su posición contra el aborto

Como si estuviese en un púlpito y no en un estrado, el procurador de Vox, Javier Teira ha mostrado la posición de su grupo: radicalmente contra el aborto. El procurado de extrema derecha ha defendido que las medidas anunciadas por el vicepresidente no coaccionan a las mujeres a tomar una decisión sobre la interrupción del embarazo y que sirven para apoyar a las mujeres embarazadas. .“¿Qué problema tienen con que se informe a las mujeres como, por otra parte, se refleja en su ley?”, ha señalado.

Ciudadanos y Unidas Podemos, a favor de la PNL y en contra de la “vergüenza” del PP

Muy crítico se mostró el procurador de Ciudadanos Francisco Igea, el representante liberal ha criticado la decisión de anunciar este protocolo que ha realizado García-Gallardo a quien ha calificado de “imberbe que no conoce ni del embarazo ni de su mecanismo de inicio” lo que demuestra que para tomar la medida no se ha consultado a la comunidad científica ya que solo se ha tratado de imponer “su moral”. “¡Vaya vergüenza de Partido Popular!”, ha asegurado para ironizar con que el PP de las Cortes no sigue la corriente de su formación sobre el aborto, como la de Borja Sémper. Son ustedes del PP de Gallardo“, ha exclamado.

También a favor de la PNL, el procurador de Unidad Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de “más necesaria que nunca” la proposición ante un protocolo al que ha calificado de “indigno”, entre muchos otros calificativos.

Por parte del Grupo UPL-Soria Ya, José Ramón García, ha analizado la dificultad de acceder a la interrupción del embarazo en todas Castilla y León y que, además es desigual según la provincia. “Apoyaremos esta PNL porque nosotros no podemos decidir por ellas”, ha apuntado.