El PSOE acusa a Mañueco y Feijóo de mantener en el cargo a García-Gallardo porque “son exactamente igual de radicales”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha protagonizado de nuevo otro pleno de las Cortes autonómicas. En el orden del día de esta primera sesión, la procuradora del PSOE Ana Sánchez ha preguntado al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, si el Ejecutivo autonómico considera “que la actitud impropia del vicepresidente daña la imagen y buen nombre de esta Comunidad Autónoma”. La socialista ha acusado al PP, a Mañueco y a Feijóo de mantener en el cargo a García-Gallardo porque “son exactamente igual de radicales”

Ante la ausencia por Covid del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, el también consejero de Economía y Hacienda ha respondido a la socialista evitando afear los comportamientos de las últimas semanas de García-Gallardo para señalar que “lo que más daña a Castilla y León” es “el muro levantado para dividir a los españoles” por Pedro Sánchez junto a los partidos independentistas vascos y catalanes.

De nuevo en su turno, Sánchez ha afeado el 'recorte taurino' de Carriedo para evitar contrariar a su socio de Gobierno cargando contra Pedro Sánchez, algo que también hizo el jueves de la semana pasada para no censurar la presencia y los cánticos racistas del vicepresidente en concentraciones contra el PSOE. La socialista ha invocado lo que ha calificado como la “maldición de los vicepresidentes” por la que ha relatado las “condenas” de los que precedieron en el cargo a García-Gallardo como las de Miguel Pérez Villar, condenado por el ‘caso de la minería’, a María Jesús Ruiz, por su fallido proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, a Jesús Merino, condenado la trama Gürtel’, o a Tomás Villanueva por la 'Perla Negra y Trama Eólica', momento que se empezó a llamar a la Comunidad como “Sicilia y León”.

La procuradora por Zamora también sacó en su intervención las palabras de la exlíder de Vox, Macarena Olona, en la que interpelaba al vicepresidente de la Junta sobre la financiación de la Fundación Disenso. Sánchez ha criticado que Mañueco no censure las actitudes de su vicepresidente porque “son igual de radicales” y ha criticado que “los únicos responsables de que esté ahí son Mañueco, Feijóo y el Partido Popular”. “Están atrapado en el cepo de Vox”,

Ana Sánchez ha censurado que el vicepresidente haya acudido a convocatorias “violentas y sin autorizar”, en las que se acosa a periodistas, se increpa a la policía y, como impulsor principal, se profiere cánticos, “racistas, xenófobos, fascistas” y donde se hace apología del franquismo“. No le cesan, ha insistido, porque ”son exactamente igual de radicales“, ha reiterado.

Carriedo, en su duplica, ha vuelto a la cuestión nacional y ha evitado responder a lo propuesto por la vicepresidenta segunda de las Cortes, el portavoz ha reiterado su defensa del argumento de que lo único que perjudica a Castilla y León es el “muro” levantado por el PSOE y los partidos independentistas con el resto de los españoles. Además, ha añadido que los pactos quiebran “el principio de separación de poderes” y da “más derechos a unos ciudadanos por encima de otros”. “Sólo tenemos dos seguridades: se nos ha dejado fuera del muro y vamos a pagar las consecuencias”, ha apostillado el consejero sin mencionar ni una vez al vicepresidente.

Unidas Podemos califica de “mandril enfurecido” a García-Gallardo

Dentro de las preguntas hechas por la oposición al Ejecutivo autonómico, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha hecho su intervención de forma directa a García-Gallardo. Fernández ha calificado de “impresentable, indigno e infame” la presencia del vicepresidente en protestas en las sedes del PSOE, donde se le ha podido ver en Madrid, Palma, Valladolid o Burgos.

El líder de Vox en Castilla y León ha ironizado con el resultado de Unidas Podemos y ha augurado a Fernández que todavía “le queda mucho por soportar” por lo que le ha pedido paciencia. García-Gallardo ha aprovechado su turno para criticar que Fernández le haya acusado de no tener “decoro”.

“Usted es, al decoro, lo que Pedro Sánchez a la verdad; usted es al respeto institucional lo que Arnaldo Otegi a la paz, no se me ocurre nadie más inapropiado para tratar de dar lecciones sobre esta materia que usted, usted no está en condiciones de dar lecciones de nada en cuanto a respeto y educación, su relación con el decoro y el respeto institucional es el mismo que tienen el agua y el aceite, son incompatibles, son la antítesis”, ha afirmado.

Fernández le ha reprochado que es “del todo impresentable que el vicepresidente de un gobierno autonómico promueva y acuda a manifestaciones ante la sede de un partido político gritando cual mandril enfurecido, con megáfono en mano, noviembre nacional', que es la consigna de un grupo de extrema derecha”. El líder de Podemos ha reiterado que es “inaudito y deleznable” que un vicepresidente “promueva y acuda” a una manifestación ante la sede de un partido político en la que se “hostiga a periodistas”, a lo que ha sumado que considera “infame” su presencia en Medina del Campo “a promover discursos de odio y proclamas xenófobas”.

Fernández ha criticado también a Mañueco a quién le ha acusado de estar “dando palmas con las orejas” porque Gallardo “le hace de parapeto” y dice “lo que Mañueco piensa”.

En su dúplica, el vicepresidente de la Junta ha respondido que lo que es “inaceptable” es que “haya un partido como el suyo que, a pesar de haber quedado excluido por radical en un gobierno de radicales, que perdone 15 millones de euros de deuda en Cataluña”. “Es inaceptable que Castilla y León vuelva a ser discriminada una vez más para privilegiar al País Vasco y a Cataluña”, ha aseverado.

La consejera de Movilidad pide una reunión a Puente como ministro de Transportes

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, la 'popular' María González Corral, ha afirmado que ha enviado al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente una carta para mantener una reunión en la que se consiga dar un impulso a las “múltiples necesidades” de Castilla y León.

La consejera ha pedido que haga que Adif ponga a disposición los terrenos que permitan la urbanización de la nueva estación de autobuses de Valladolid.“Como gran conocedor de esta actuación, seguro que pondrá todo lo que esté a su alcance para no retrasar esta obra”, ha señado.

Unos 500 agentes medioambientales protestan ante las puertas de las Cortes

Unos 500 agentes medioambientales de Castilla y León - de los 850 que hay en la Comunidad- se han concentrado este martes a las puertas de las Cortes autonómicas para contra “los continuos incumplimientos” de la Junta. Los sindicatos CSIF, USCAL, CCOO y UGT, han criticado que se esté suprimiendo 72 plazas vacantes AAMM mientras que tienen que trabajar en “extensiones de terreno desproporcionadas” y en solitario por “por la falta de efectivos”. Además han pedido mejoras en las condiciones salariales, mejor formación y la creación de una estructura con un subinspector en cada provincia y un jefe de cuerpo regional.