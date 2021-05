El PSOE de Castilla y León asegura que "no habla" con Vox pero que confía en que está a favor de la comisión de investigación de las residencias

La vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes y secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha asegurado este martes que su partido "no habla" con Vox, pero que confía en que no se opondrá a la solicitud de creación de una comisión de investigación por las muertes en las residencias de ancianos de Castilla y León, porque su única procuradora, Fátima Pinacho, se ha pronunciado a favor de conocer qué pasó. De la misma manera, Sánchez espera que PP y Ciudadanos "no se opongan" como hicieron hace unos meses, cuando tenían la mayoría absoluta, "porque esta vez va a salir adelante".

La solicitud del PSOE está formada por el Grupo Mixto, formado por Podemos, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, y también por María Montero, que pasó a ser no adscrita tras abandonar Ciudadanos tres días antes del debate de la moción de censura. De este modo, la solicitud está amparada por 40 procuradores, uno menos del que da mayoría absoluta, a falta del apoyo de Vox. Si algún grupo presenta un escrito de oposición, se pasaría al debate y votación en el Pleno de las Cortes. Si nadie se opone en los pocos días que quedan de plazo para hacerlo, la comisión se daría por creada.