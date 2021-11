El PSOE a Mañueco tras la fianza de la Junta en las eólicas: "Una disculpa con los ciudadanos no estaría mal" para empezar

La portavoz adjunta y secretaria del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ha lamentado que los ciudadanos de Castilla y León vayan a tener que asumir, a través de las arcas autonómicas, el pago de los más de 24 millones de euros de fianza fijados a la Junta que, "en un hecho sin precedentes", se tendrá que sentar en el banquillo como responsable civil subsidiaria en el caso de la denominada 'trama eólica' "por la corrupción del Partido Popular" y de la cúpula de Economía con el fallecido Tomás Villanueva a la cabeza.

"El señor Mañueco siempre estuvo ahí", ha evidenciado Patricia Gómez que ha recordado que el actual presidente de la Junta era consejero de Presidencia y de Justicia en ese Gobierno autonómico y el responsable de la Comisión de Ética y Garantías en el PP nacional, al que ha tildado como "el partido más corrupto de toda España". "Unas disculpas con los ciudadanos no estarían mal --para empezar--", ha recomendado Gómez, que ha asegurado que el PSOE de Castilla y León no va a descansar hasta que se diriman "absolutamente todas" las responsabilidad políticas, para lo que los de Luis Tudanca van a llegar "hasta el final".

"Da la sensación de que estamos tan acostumbrados y tan habituados a que hablar de corrupción es hablar del Partido Popular que aquí no pasa nada pero alguien tendrá que tomar decisiones y tendrá que haber responsabilidades", ha añadido Gómez que ha pedido esas responsabilidades, con independencia de lo que dicten los juzgados, ante el coste que supondrá la fianza, "la segunda más elevada en este caso". "Si eso no es para que el presidente de esta Comunidad Autónoma y este Gobierno den explicaciones yo ya no sé qué más tiene que pasar", ha ironizado.

Gómez ha preguntado al equipo de Gobierno de dónde va a detraer los más de 24 millones de euros que tendrá que abonar en concepto de fianza para ironizar sobre la posibilidad de que tenga que crear una partida en los presupuestos ahora en tramitación "dedicada a pagar la corrupción o presunta corrupción del PP" para zanjar: "Al final la corrupción del Partido Popular la pagamos todos".

"Se lo están quitando a los castellanos y a los leoneses, es un hecho lamentable y muy serio", ha añadido la socialista que se ha reafirmado en que ese caso de corrupción que ahora irá a juicio sí compete al actual Gobierno autonómico ya que cuando ocurrieron los hechos Alfonso Fernández Mañueco "no estaba sentado en su casa". "Algo tendrá que decir", ha reiterado para insistir en que la corrupción y las "mordidas" que se pedían a los empresarios impidieron inversiones en Castilla y León y creación de empleo.

También ha mencionado a Ciudadanos, el socio de gobierno del PP en la Junta de Castilla y León, para advertir de que los hechos han delatado a los liberales a los que ha acusado de haber preferido sostener a un partido que se va a tener que sentar ahora en el banquillo por "presunta corrupción", en un caso de "degeneración sin precedentes" cuando, según ha ironizado, los de Francisco Igea venían a "regenerar".

"Día tras día nos levantamos con un nuevo auto judicial", ha continuado Patricia Gómez que ha recordado que el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, "tendrá que desfilar" como testigo en el caso de 'La perla negra', ante lo que ha lamentado que al final nunca pasa nada.