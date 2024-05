El PSOE pide los informes de la Junta de Castilla y León sobre el agua de la playa de Las Moreras, en Valladolid

El PSOE de Valladolid ha informado de que sus procuradores del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León solicitarán los informes sobre el agua de la playa de Las Moreras, en la capital vallisoletana, de los que se ha hablado en los últimos días después de que tras varios años de resultado no apto para el baño, se haya obtenido un mejor análisis tras cambiar el punto de recogida de muestras.

Los socialistas consideran esta situación como “el último sainete protagonizado por la Junta de Castilla y León y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero”, al tiempo que han alertado “por las graves repercusiones que tiene para la salud de los bañistas”.

Según los socialistas, las aguas fueron consideradas no aptas el año pasado tras las mediciones negativas de los cinco años anteriores, sin que se cambiaran los puntos de medición, “a pesar de las dudas planteadas por el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento Vallisoletano, que consideraba los análisis llevados a cabo por la Junta como bastante opacos”

Los socialistas consideran que ha sido “con el cambio de gobierno municipal cuando La Junta ha decidido cambiar los puntos de medición”, según interpretan que declaró el Consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, “a petición del propio Ayuntamiento”.

El propio consejero declaró, continúa el PSOE que, “anteriormente, las muestras se tomaban en una zona de baño cercana al embarcadero, una zona, según lo declarado, de acumulación de contaminación proveniente de las aves acuáticas y las embarcaciones”.

La pregunta que plantea el PSOE es “por qué la Junta no cambió el punto de muestreo cuando consideraba que no era el más adecuado y lo mantuvo durante años”, ya que afirman que Alejandro Vázquez “declaró a los medios que el equipo anterior de gobierno podría haber pedido ese cambio en la zona y se hubiera estimado porque así lo dice la norma. No me consta, si lo hubiera pedido, se lo hubiéramos admitido”.

“Estas declaraciones, lejos de tranquilizar, nos plantea la preocupante cuestión de si la Junta de Castilla y León tiene unos criterios objetivos para realizar la comprobación de la salubridad de las aguas de baño, así como de otros controles sanitarios y si estos criterios son establecidos por técnicos, si se establecen según los intereses de la parte afectada o, como mucho nos tememos, el único criterio que sigue la Junta es el de los propios intereses partidistas del PP y sus socios de ultraderecha”, ha continuado.

El PSOE ha unido esta situación con otras como la supuesta flexibilización de los controles sanitarios sobre tuberculosis bovina o el fraccionamiento del programa de trasplantes cardiacos“.

“Seguiremos trabajando para garantizar el derecho a la salud de los Castellanos y Leoneses y para ello pedimos copia de todos los informes elaborados por la Junta, con relación a la calidad del agua de la zona de la Moreras en Valladolid desde el año 2011 hasta la actualidad, especificando fechas de los muestreos, puntos de muestreo y resultados de los diferentes informes”, han declarado los socialistas.