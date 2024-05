El que fuera viceconsejero de Economía y Empleo en Castilla y León Rafael Delgado, principal encausado en el denominado 'Juicio de La Perla Negra', que ha quedado este miércoles visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid, ha sido el único que se ha acogido a su derecho de pronunciar unas últimas palabras al término de la sesión para reiterar su inocencia.

“Yo no he formado parte de ninguna cúpula, monasterio o catedral”, ha espetado el acusado en tono irónico para, al mismo tiempo, precisar que formó parte de la Administración regional a través de los distintos cargos ostentados, algunos de ellos en las sociedades públicas Gesturcal y ADE Parques, pero siempre “con la debida obediencia a quienes se encontraban en los órganos superiores”, en referencia al entonces consejero de Economía y Empleo ya fallecido Tomás Villanueva.

En breves minutos, el acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sostenido que “volvería a actuar” como lo hizo en todos y cada uno de los actos que han sido objeto de enjuiciamiento por el tribunal a lo largo de una veintena de jornadas y por los que se enfrenta a elevadas penas que le reclaman la fiscal del caso y las acusaciones particular y popular ejercidas, respectivamente, por la Junta y el PSCyL.

Sobre la operación de compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo, Delgado ha expresado que su participación en el proceso se tradujo en un importante ahorro de 3 millones en alquileres para la Administración regional, que, como así ha apostillado, se ha hecho además con la propiedad del inmueble, mientras que respecto de la adquisición de parcelas para el desarrollo de un polígono industrial en Portillo ha matizado que se limitó a firmar las operaciones previamente negociados por otros y que, al igual que en el primer caso, no causó perjuicio económico alguno a las arcas públicas.

“El polígono está ahí y si no se ha desarrollado no ha sido por una barrera económica”, ha concluido Delgado no sin antes mostrar su “perplejidad” por las manifestaciones contra su persona escuchadas en el juicio por parte de altos cargos de la Junta que hoy siguen en la Administración regional.

Los otros diez encausados, uno tras otro, han ido también acercándose al estrado para limitarse a expresar su agradecimiento al tribunal por el trato dispensado y, en algunos casos, para solicitar su absolución.