Así será el nuevo cargo que ayudará al alcalde de Valladolid: “Funcionario de carrera” y “de confianza del equipo de Gobierno”

“El perfil que se busca es el de un funcionario de carrera, que cumpla los requisitos legales, y que, además, sea una persona de confianza del equipo de Gobierno”. Así ha definido este viernes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la persona que se encargará de la Dirección de Coordinación de Políticas Públicas del consistorio pucelano.

Tras el anuncio de este jueves, Carnero ha salido a defender su decisión ante las críticas de la oposición que le han acusado de contratar un “alcalde B o sustituto” al tener que gasta su tiempo como senador, cargo del que tomó el acta ayer. Y es que, entre algunas de las funciones que tendrá que hacer el nuevo director de área serán la coordinación interna de las políticas públicas y de gestión, materias relacionadas con la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico o el impulso y desarrollo de la Mesa del Soterramiento, de la Mesa de Automoción y de la Mesa de la Agroalimentación, así como el de la Oficina de Proyectos y Atracción de Inversiones. Funciones que en la anterior legislatura se encargan diversas concejalías.

Ante las críticas, Carnero ha señalado que “el Ayuntamiento no está privatizando nada, lo único que se está privatizando es España apoyándose con separatistas e independentistas”. El senador y regidor ha aclarado que “no se trata de un cargo político”, ya que lo desempeñará “funcionario de carrera, que llevará funciones coordinatorias y la dirección de las áreas de las concejalías”. Eso sí, será “una persona de confianza del equipo de Gobierno”, ha matizado.

Sobre la creación de esta figura se ha escudado en que es un puesto que contempla la ley y otras ciudades como “Bilbao, Málaga, Vitoria y Valencia”, ya la tienen. Entre los matices que ha querido dar Carnero ha puntualizado que no se crea un “cargo” nuevo en el Ayuntamiento al existir legalmente y que se “equipara” al de director de la Asesoría Jurídica que hubo en la anterior legislatura y “que nadie ha puesto en duda”.

Entre las explicaciones ofrecidas por el alcalde también se encuentran las relativas al posible sobrecoste de este puesto a las arcas municipales ya que hace semanas el nuevo equipo de Gobierno crítico las cuentas de PSOE y VTLP. Ante esto, Carnero ha defendido el puesto como “necesario para poner en marcha los proyectos que tienen como fin hacer de Valladolid una ciudad verdaderamente de progreso” y ha pedido tiempo para esperar los resultado del informe encargado sobre el estado de la economía del Ayuntamiento y su endeudamiento a pesar de que “la Airef señala que la deuda del Ayuntamiento se sitúa en 20 puntos porcentuales por encima de la capacidad de endeudamiento”.

Carnero también ha despejado dudas sobre la posición de su socio de Gobierno. Según el regidor “cuenta con el apoyo total de Vox, y su único fin es llevar a cabo los proyectos de la puesta en marcha de la agencia de innovación y la oficina de inversiones”.

El PSOE estima en 156.762 euros el coste del “alcalde B” y estudian medidas legales

A pesar de lo anunciado este jueves, el coste anual para las arcas vallisoletanas de este nuevo cargo ascenderá a los 156.762 euros al contar con una oficina con secretaria, según ha estimado el presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente. Él mismo ha adelantado que estudiarán posibles acciones sobre el nuevo cargo cuando analicen bien la documentación.

El anterior regidor de la ciudad del Pisuerga ha afeado que Carnero haya creado el puesto de “alcalde B o suplente” y se elija “a dedo” para que haga de aquellas funciones que “no puede o quiere hacer para gobernar Valladolid”. “Si el señor Carnero no quería ser alcalde, ¿para qué se presentó?”, se ha preguntado.

Puente ha reflexionado sobre las decisiones tomadas por el nuevo regidor vallisoletano: “Si tú no has sido ni siquiera elegido como alcalde y anuncias que te vas al Senado, te vas al Senado y el mismo día que tomas posesión, que desde luego no ha podido elegir mejor la fecha, anuncias que vas a contratar a una persona que va a ejercer básicamente las labores que le corresponden al alcalde, pues es evidente la falta de compromiso que tiene este hombre con la ciudad”. “Es evidente la falta de compromiso que tiene este hombre con la ciudad de Valladolid”, ha añadido.

El líder socialista ha aseverado que con esta decisión se demuestra “una desconfianza absoluta hacia su equipo y hacia sus socios, porque muchas de las competencias que delega están en la nueva plaza que ha creado” y ha relatado que durante sus mandatos las funciones que ahora Carnero traspasa a la Dirección de Coordinación las habían asumidos concejales como Pedro Herrero en su concejalía de Planificación y Recursos.

El también diputado desde este jueves ha lanzado un dardo a la teniente de Alcalde, Irene Carvajal, de Vox a quien ha cuestionado si la Dirección de Coordinación y su coste aproximado de 150.000 euros no le parece “un despilfarro” de dinero, como ella misma acusó de hacer al anterior Gobierno municipal con el proyecto de macetas Urban Green Up financiadas por Europa.

Es por eso que Puente ha remarcado la incoherencia entre las palabras y los hechos de Carnero. “Han dicho que venían a reducir gasto, a contener la administración”, ha explicado para añadir se ha incrementado “en más de 200.000 euros” el costo de la Alcaldía que, además a la Dirección de Coordinación, hay que sumar “el chófer que se ha traído” o la contratación del hijo de Javier León de La Riva, anterior alcalde del PP, como “nuevo asesor con puesto creado ad hoc. ”Se utiliza la administración como una agencia de colocación de amigos y parientes, algo que nosotros nunca hicimos“, ha apostillado.

El presidente del Grupo Municipal Socialista ha comparado pero con matices el puesto creado con el que fuera consejero delegado de Presidencia en el Ayuntamiento, Fernando Rubio, durante la etapa de De La Riva. En aquel momento, ha comentado, esa figura era permitida en grandes ciudades para luego tener revocada por el Tribunal Constitucional. “Ahora nos ofrece muchas dudas”, ha remachado puesto no ven lícito “delegar funciones que son exclusivas del alcalde y de sus concejales electos en personas que no han sido elegidas democráticamente”.