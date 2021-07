Tudanca pide a Mañueco que decida ante la Conferencia entre ser oposición y "boicotear" los fondos UE o trabajar por Castilla y León

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que decida ante la Conferencia de Presidentes que se celebra el viernes en Salamanca si quiere "seguir siendo oposición" y "boicotear" los fondos de la UE o prefiere trabajar por la Comunidad y sus ciudadanos.

Mañueco ha planteado a los partidos políticos con representación en las Cortes la creación de un grupo de trabajo para analizar la gestión de los fondos procedentes de la UE.

Fernández Mañueco ha recibido este a todos los partidos políticos con representación parlamentaria de la Comunidad con objeto de recabar sus aportaciones y poder llevar una postura común de cara a la celebración este viernes de la Conferencia de Presidentes autonómicos en Salamanca.

"Mañueco debe decidir si quiere seguir siendo oposición o Gobierno, si quiere trabajar para el PP y para Pablo Casado o trabajar por Castilla y León y para los ciudadanos, estaremos a su lado para trabajar por esta tierra, siempre estaremos al lado del Gobierno de la Comunidad, esté en manos de quien esté, si es para defender nuestra tierra", ha garantizado Tudanca tras reunirse con el presidente de la Junta de cara a la Conferencia de Presidentes.

El líder socialista ha destacado que el encuentro con Mañueco ha sido "largo y productivo" ya que su reunión se prolongó durante una hora y ha saludado la recuperación de "algunas buenas costumbres" del anterior presidente Juan Vicente Herrera, ya que, como ha recordado, en las dos últimas ocasiones Fernández Mañueco "no convocó" a los grupos.

Tudanca ha reconocido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar la Conferencia de Presidentes por primera vez en Castilla y León, por lo que ha reclamado "hospitalidad", al tiempo que ha considerado que convocar a todos los presidente en Salamanca evidencia el compromiso del PSOE y del Gobierno de España con los problemas de la Comunidad y con la "España vaciada".

Asimismo, para el líder socialista Sánchez demuestra también su compromiso y convicción con el proceso de recuperación económica y ha destacado la decisión de elegir una región gobernada por otro partido para hablar de la "mayor" preocupación de los españoles".

No obstante, ha advertido a Mañueco que para lograr una posición de Comunidad sobre determinadas temas hace falta más que "una foto", un punto en el que ha recordado la ruptura de acuerdos precedentes como el de la reconstrucción que "sigue incumplido". "No se puede edificar un nuevo acuerdo sobre las cenizas del anterior", ha señalado Tudanca, quien ha defendido que ese acuerdo debería haberse cumplido "de forma escrupulosa".

Tudanca ha insistido en que los fondos de la UE llegan a España y a Castilla y León por la "implicación" de Pedro Sánchez y del Gobierno de España pese "a que el PP ha hecho todo lo posible para que dinero no llegara". "Pido a Junta humildad, si por ellos fueran hoy no podríamos hablar cuánto llega a Castilla y León porque no habría fondos", ha zanjado.

"Ha habido una completa inacción por parte de la Junta y de Mañueco", ha lamentado, tras lo que ha alabado los fondos que han llegado a la Comunidad por parte del Gobierno y que supone un porcentaje "mayor" al que corresponde por población. Así de los 18.000 millones repartido por el Ejecutivo central la Comunidad ha recibido 1.247 millones, un 6,82 por ciento del total, cuando en población se sitúa en torno al 5 por ciento. "Nunca se han recibido por parte del Gobierno tantos fondos" como reciben hoy del gobierno autonómico.

Ciudadanos pide que los fondos europeos no sean un "juego de suma cero"

El portavoz del grupo parlamentario Cs, David Castaño, ha planteado a Mañueco la necesidad de que Castilla y León defiende en la Conferencia de Presidentes de este viernes que los fondos europeos de recuperación "no terminen siendo un juego de suma cero" en el que se beneficie a unas comunidades en detrimento de otras además de que se genere "adicionalidad" en los proyectos que se impulsen y generen "otros proyectos".

David Castaño ha pedido a Fernández Mañueco que defienda en la Conferencia que los fondos europeos "no terminen siendo un juego de suma cero", es decir, que para que unas comunidades se beneficien se perjudica a otras, y así ha explicado que está próxima la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado para 2022 "y es probable, como ha hecho Sánchez en otras ocasiones, que beneficie a sus socios, lo que suponer ir contra interés general".

Por ello, el portavoz de Cs, partido socio de Gobierno junto al PP, ha defendido "criterios sencillos pero iguales para todas las comunidades" pero "teniendo en cuenta las características" de cada territorio, y así se ha referido a que Castilla y León supone el 5% del total de la población española pero el 19% de toda la superficie del país.

Asimismo, desde Cs se ha pedido que haya "proyectos tractores importantes", uno por provincia, ya que se trata "de generar una adicionalidad en los proyectos que se lleven a cabo", ha indicado Castaño, quien ha precisado que hay que "canalizar cada euro que llegue", cerca de 5.000 millones de euros.

Podemos pide a Mañueco que reivindique más fondos para "erradicar" desequilibrios

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha reclamado este martes a Mañueco que reivindique ante la Conferencia de Presidentes que se celebra el viernes en Salamanca más fondos para la Comunidad con el fin de "erradicar" desequilibrios y "desigualdades" territoriales, al tiempo que le ha culpado de "inacción" para captar el dinero de la UE.

Para el líder de la formación morada, el "envejecimiento" y la "extensión" del territorio de Castilla y León son dos cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de que lleguen más fondos a la Comunidad. En este sentido, Pablo Fernández ha trasladado a Mañueco su preocupación por la "inacción" de la Junta en la presentación de proyectos de cara a la recepción de fondos de la UE. "La Junta de Castilla y León no ha hecho los deberes, va tarde, o ha sido todo lo proactiva que debiera", ha asegurado.

Para Fernández la recepción de estos fondos es vital para cambiar el modelo productivo en la Comunidad hacia una economía circular que haga que la riqueza se quede en el territorio y lograr que la Comunidad salga de la situación de "languidecimiento" en la que se encuentra.

El PP confía en que la conferencia no sea "una foto más"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha confiado en que la Conferencia de Presidentes no sea para Pedro Sánchez una "foto más".

Frente a esta situación ha criticado el "abandono y la dejadez" del Gobierno, al tiempo que ha lamentado declaraciones de Sánchez como que "este sería el verano de las sonrisas". "Está siendo el verano de las fotos, busca una foto este fin de semana en Salamanca", ha afeado, tras lo que ha confiado en que Sánchez no aproveche la cita de presidentes para "maquillar" el desastre de su gestión.

No obstante, De la Hoz ha señalado que los antecedentes de la Conferencia de Presidentes son "poco halagüeños", ya que "no hay orden del día, no ha habido reuniones previas y no se ha remitido documentación alguna". "Ojalá nos equivoquemos y no sea reunión de formas y no de fondo", ha señalado.

De la Hoz ha considerado que para Sánchez el encuentro del viernes es la "antesala" de la reunión que prevé mantener la próxima semana con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ya que, como ha destacado, para este encuentro sí ha habido reuniones previas e intercambio de documentación.