Tudanca reprocha a Mañueco el "esperpento" en el que ha caído Castilla y León: "¡Ya salvó la navidad, no nos salve más!

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha contrarrestado el tono triunfalista de la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, recordándole que "desde marzo", Castilla y León ocupa "los primeros puestos en el número de contagios y de fallecidos, de forma especialmente dramática en las residencias" y que ya en la tercera ola la Comunidad ha tenido la incidencia acumulada más alta de España. Tudanca le ha reprochado su falta de empatía y que haya "destruido todos los puentes" y "debilitado las instituciones hasta extremos insospechados e incomprensibles".

Así, ha considerado que Fernández Mañueco "se ha aplicado tercamente en generar inestabilidad y conflicto". Tomado parte del monólogo final de Rutger Hauer (Roy Batty) en Blade Runner ("he visto cosas que vosotros no creeríais"), Tudanca ha enumerado el "esperpento" en el que han caído los responsables de la Junta de Castilla y León. Desde el intento del vicepresidente, Francisco Igea, de parar la cabalgata de reyes de Valladolid "como si fuera el sheriff de un pueblo del oeste", a su llamada a la sublevación de los ciudadanos, pasando por la utilización del "ocaso" como término jurídico para justificar el adelanto del toque de queda.

"Y antes de ayer, en un giro inesperado de los acontecimientos, le escuché señor Mañueco, decir que usted es el Gobierno de España. Yo, de verdad, no salgo de mi asombro. Hemos pasado del 'Yo soy la administración' a 'Yo soy el gobierno de España'. ¿Pero ustedes están bien?", ha preguntado. Tudanca ha añadido que el Gobierno se ha convertido en un "circo" sin "ninguna gracia" porque la situación es "gravísima". Le ha recriminado que ponga la "piel de cordero" y comparezca para hacerse el héroe. "Resulta que todo lo que ha hecho ha sido para salvar vidas. Pero resulta que antes, todo lo hizo para salvar la Navidad. ¡No nos salve más, por favor! ", ha pedido.

Luis Tudanca ha recordado las palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. "Si no relajamos las medidas en Navidad, los hosteleros nos matan", reconoció en una entrevista en la Televisión Castilla y León. Según el líder socialista, la Comunidad tuvo "las restricciones más laxas de España" y no se tomaron medidas hasta el 13 de enero, mientras la incidencia acumulada llegó a multiplicarse por 10.

Tampoco han faltado las críticas al supuesto diálogo del que presume el presidente de la Junta. "¿Como el que ha mantenido con los empleados públicos con los que se comprometió a la implantación de las 35 horas y la carrera profesional y sigue sin cumplir? ¿como el que ha mantenido con los hosteleros que le llevó incluso a afirmar en esta Cámara que había pactado con ellos los cierres? ¿como el que ha mantenido con los sindicatos y empresarios en el Diálogo Social que le acusan a diario de romper los acuerdos e incumplir lo firmado?¿como el que han mantenido con los partidos políticos incumpliendo el Pacto por la reconstrucción que firmó desde el primer día?", ha cuestionado.

No ha podido obviar tampoco la ocultación del adelanto del toque de queda tanto a los alcaldes y presidentes de diputaciones, con los que la Junta se reunió el mismo día en que se comunicó la medida en rueda de prensa, como a él mismo. "Usted me mintió, mintió al Gobierno de España, usted mintió incluso a sus propios consejeros que no sabían nada de esa medida a pesar de haber tenido un Consejo de Gobierno el día anterior a su anuncio", ha dicho.

Respecto a la efectividad de la medida, le ha recordado que desde que entró en vigor hay 10 comunidades con una mejor evolución que Castilla y León. "No parece, por tanto, que haya sido la panacea", ha concluido. "Hoy sé, todo el mundo lo sabe, que ustedes no implantaron el toque de queda con un criterio sanitario sino político. Que usted solo quería un conflicto que tapara su incompetencia. Y también que querían que el gobierno se lo impidiera para tener un culpable del incremento de la pandemia que vendría. Pero no. La medida ha estado en vigor", ha insistido.

"Mire, sé que es difícil. Pero salga de la cueva. Mire y escuche. Durante los últimos meses le he hecho infinidad de propuestas. Todas después de escuchar sin descanso a todos. Profesionales sanitarios, sindicatos, empresarios, hosteleros, trabajadores, plataformas, asociaciones, alcaldes… Estas últimas semanas lo he 8 vuelto a hacer", le ha relatado. Según Tudanca, "el panorama es desolador", ha advertido.