Tudanca seguirá al frente del PSOE y adelanta al PP que no se abstendrá para “regalarle” el Gobierno de Castilla y León

"Sigo en pie y sigo adelante". El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha informado este martes, tras la reunión del Consejo Territorial y de la Ejecutiva Autonómica, que sigue al frente del PSOE. Tras analizar los resultados electorales del pasado domingo, Tudanca ha reiterado la conclusión que sacó esa noche: "El PSOE no cumplió los objetivos, que eran ganar y gobernar, el resultado es malo", ha reconocido. Tudanca ha agradecido al respaldo recibido de secretarios provinciales y de la Ejecutiva Autonómica del partido. Además, ha recordado que el PSOE obtuvo el respaldo electoral del 30%. "Reconozco que no siempre tengo claro que hacer y que pensé en dimitir, pero, después de estos dos días, sigo en pie, sigo adelante, voy a seguir siendo responsable y liderando el proyecto político, no voy a fallar al PSOE. Abandonen toda esperanza quienes quieran sembrar dudas sobre el partido socialista. Habrá debate y reflexión, pero somos un partido unido y fuerte", ha dicho.

Pero además Tudanca ha advertido al Partido Popular que no piensa abstenerse en una potencial investidura de Alfonso Fernández Mañueco, porque "ya está gobernando con Vox". En este sentido ha recordado que gobierna con tránsfugas en Murcia y en Villaquilambre, y que gobierna con Vox en Aranda de Duero (Burgos) o el Ayuntamiento de Palencia, que arrebató al PSOE el pacto entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

Tudanca se niega a permitir un nuevo gobierno del PP en Castilla y León, porque "las elecciones han pasado" pero "el PP sigue teniendo una mancha que es la corrupción" y hay casos en investigación, como el de la presunta financiación ilegal durante las primarias que ganó Mañueco, o que va a juzgarse próximamente, como el caso Perla Negra o el de la Trama Eólica. "¿Ha cambiado el PP de idea y y de convicciones? ¿considera hoy que pactar con la extrema derecha es un problema? Si cree eso que lo diga y explique por qué ha cambiado de opinión. Hasta ahora pactar con ellos no suponía ningún problema", ha explicado el líder socialista. Así, ha pedido al PP que no sólo ponga "un cordón sanitario", sino que se respete al PSOE, que dejen de insultar y que digan "en qué han cambiado". Pero ha precisado que habla de "cordón sanitario" y no "de regalarles un gobierno". "Que rompan con Vox en Palencia, o en El Espinar (Segovia) ¿Regalarle al PP un gobierno después de de 35 años en Castilla y León? Nunca. Llevamos mucho tiempo haciendo frente a la extrema derecha", ha aseverado.

Tudanca ha advertido que no aceptará "ningún juego de trileros" y que no "regalará" un gobierno para que el PP "siga pactando con Vox. "Seguimos en pie, no han podido con nosotros y no podrán", ha recordado. De hecho, ha apuntado que la diferencia entre PP y PSOE es de 20.000 votos.

"El debate no es si nos abstenemos para dar un gobierno a Mañueco, sino si hay un cordón sanitario de todos y para todos. No nos ha pedido nada y es porque no se plantea no pactar con vox, la responsabilidad es suya", ha recriminado. Además, Tudanca ha descartado una repetición electoral: "El PP va a pactar con Vox, lo que están haciendo ahora es vestirla", ha asegurado. También ha calificado de "irónico" que Mañueco pretenda llevar el peso de las negociaciones cuando hace dos años "le regalaron el gobierno de Castilla y León con una negociación directa y "a escondidas" entre Teodoro García Egea y Albert Rivera. "Que no se ponga digno. Ni la dirección nacional ni el PP de Castilla y León tienen pudor para pactar con Vox, es algo que tiene que ver con la cosa orgánica, no con la parte ideológica, lo que sí parece es que pactarán contra Casado", ha advertido.