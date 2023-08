UGT pide a Veganzones transparencia en las contrataciones del Ecyl: “Trata de contratar lo que destrozó”

El sindicato UGT de Castilla y León ha reclamado este jueves transparencia al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), sobre el anunciado proceso de contratación de 177 técnicos del Servicio Público de Empleo (Ecyl), y ha lamentado que con esta iniciativa “trata de contratar lo que destrozó” meses atrás en materia de formación.

En representación de la UGT han comparecido ante los medios de comunicación el secretario general de Servicios Públicos de UGTCyL, Tomás Pérez Urueña, el secretario de Acción Sindical de esta federación, Carlos Arenas, y el secretario de Acción sindical y coordinador del dialogo social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia.

“Veganzones ahora trata de contratar lo que destrozó; destrozó lo que había hasta el momento, y anuló unos programas que había con bastante éxito”, ha resumido Pérez Urueña.

La UGT no entiende por qué esta creación de nuevas plazas no se ha incluido en la negociación sobre la relación de puestos de trabajo y ha alertado de que, tras preguntar a la Consejería de Presidencia y a la Consejería de Economía y Hacienda, ambas dirigidas por el PP, les han asegurado que desconocen el tema y que no tienen ningún dato al respecto porque ni siquiera se lo han planteado desde la Consejería de Veganzones.

Arenas ha añadido que tampoco saben nada de los plazos, aunque Veganzones ha asegurado que “va a culminar antes del 31 de diciembre”, por lo que ha puesto en duda que se vaya a materializar en ese tiempo lo que considera como una “verganzonada”.

Por su parte, Raúl Santa Eufemia ha apuntado que “ni ningún grupo político de la oposición de la Junta de Castilla y León, ni el propio señor Carriedo, ni el propio grupo de coalición tienen ni idea ni un solo borrador de este trámite de propuesta de ley, por lo que no podrá modernizar el ECyL, a no ser que lo haga en su metaverso”.

Para finalizar, Santa Eufemia ha exigido respuestas, diálogo y una transparencia real a Veganzones: “En materia de Diálogo Social, nosotros no tenemos ninguna convocatoria, por lo que el consejero vuelve, una vez más, a actuar como monologuista sin publicar las convocatorias”.

Veganzones señala que las críticas no tienen “ninguna base real”

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, ha rechazado las críticas sindicales por su gestión y ha considerado que las realizan “por motivos ideológicos” y están “fuera de la realidad” ya que no tienen “ninguna base real”.

Sobre la denuncia de UGT de falta de transparencia en la contratación de 177 técnicos para el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) que realizarán labores de orientación laboral que antes se hacían a través de programas gestionados por la patronal y los sindicatos, Veganzones ha asegurado que esas contrataciones han pasado “todos los controles normativos y legales pertinentes”.

En contra de lo sostenido este jueves por UGT en una rueda de prensa, ha señalado que esas contrataciones ya las conoce la Dirección General de Función Pública, la dirección general de Presupuestos y la Consejería de Economía y Hacienda, además de la suya propia, y tienen “todas las autorizaciones pertinentes e informes aprobatorios” de esas direcciones generales.

Ha tachado además de “falsedad” la afirmación sindical de que se contrata lo que antes se destruyó, en referencia a los programas de orientación laboral que gestionaban los agentes sociales, ya que “lo único que va a pasar es que en el Servicio Público de Empleo va haber 177 empleados más”.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo ha reconocido que parte de esos técnicos que se van a contratar se encargarán de la orientación laboral que antes hacían los sindicatos y ha sostenido que harán esa labor de forma “más eficaz y con menor coste económico” ya que frente a entre 10 y 12 millones que costaba antes se pasará a destinar 1,5 millones a esa labor.

Esos recursos económicos se dedicarán ahora a formación, inserción laboral y otras políticas activas de empleo, ha sostenido Veganzones, que ha pedido a los sindicatos que no se dediquen a hacer política porque “su función es otra”.

Ha afirmado que podría rebatir una por una todas las críticas sindicales porque son “totalmente falsas” y ha recordado que el Gobierno de Castilla y León de coalición de PP y Vox representa “la mayoría social” de la Comunidad.

Veganzones ha indicado que acepta que desde el ámbito sindical se formulen críticas a su gestión pero ha opinado que esas críticas están “fuera de la realidad” y se realizan “por motivos ideológicos, no tienen ninguna base lógica ni ninguna base real”, ha declarado a preguntas de los periodistas en Zamora, donde ha asistido a la entrega de diplomas a alumnos de los programas mixtos de formación.

La Junta defiende el procedimiento

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por esta denuncia del sindicato, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este procedimiento selectivo de contratación de interinos a través de las bolsas de empleo mediante puntuación.

Es este un modelo de contratación, ha insistido ante las críticas del sindicato por no haberse negociado con ellos, que es “útil” y “siempre elige a buenos profesionales”, al tiempo que es “compatible con la tarea que puedan desempeñar los sindicatos”, ha explicado Carriedo.

Finalmente, cuestionados por cómo se financiarán estas contrataciones, el portavoz no ha despejado si será vía presupuestos, aunque sí ha avanzado que no será por la vía de los fondos europeos, ya que estos están destinados a inversiones y “raramente” financian el coste de las retribuciones de los empleados públicos, ha apostillado