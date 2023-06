Crisis del ganado en Salamanca: los veterinarios temen la llegada de “títeres” si Vox cesa a los jefes de Sanidad Animal

Los Veterinarios de Salamanca advierten que cesar a los jefes de Sanidad Animal, como reclamaban ayer los ganaderos que asaltaron la sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca, podría suponer el nombramiento de “títeres” al servicio de “intereses partidistas”, lo que “pedir ciegamente que rueden cabezas no soluciona nada”. Solo habrá una “aparente victoria” que dejará “más desolación” y “un deterioro de incalculables consecuencias”, según advierten en un comunicado.

La Justicia paraliza la decisión de PP y Vox de relajar los controles a la tuberculosis bovina en Castilla y León

“Pedir que se cese a los Jefes responsables empeoraría hasta el infinito la situación porque para que las cosas funcionen se necesitan trabajadores responsables, profesionales y profundamente conocedores de las normativas, muchas y muy complejas, profesionales que, para los que no lo sepan, tenemos la suerte de tener”, defienden.

Los veterinarios cargan contra “los políticos” por publicar una resolución “que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante”. “ No se puede, de forma unilateral y por la fuerza, saltarse normativas que nos conciernen a todos, porque el resultado desgraciadamente no se ha hecho esperar”, protestan los profesionales, que ha mostrado su preocupación por la “grave situación” en la que se encuentra el sector ganadero de Castilla y León.

“¿El sector cree que a las bravas se puede imponer algo tan torpe?”

El Colegio de Veterinarios afea que “da vergüenza leer” la norma porque deja a los profesionales ante “la absoluta incertidumbre e indefensión porque no se sabe lo que hay que hacer y de lo que parece que sí que hay que hacer resulta que va en contra de toda la legislación nacional y comunitaria”. “¿De verdad cree el sector que eso defiende sus intereses? ¿Que a las bravas se puede imponer algo tan torpe y que el resto de Comunidades lo iban a aceptar?”, se pregunta el colectivo, que reprocha que la decisión de la Junta de Castilla y León sea “victimizarse, huir hacia adelante y buscar culpables fuera”.

El Colegio de Veterinarios recuerda a los ganaderos que la “supuesta guerra” declarada entre ambos “no es verdad” como quieren 'hacerles creer' “interesadamente”. “No albergamos ningún afán de enfrentamiento con los ganaderos”, insisten los veterinarios, que reiteran que son conscientes de las “gravísimas consecuencias”.

La Junta de Castilla y León ha “perdido” una “magnífica” oportunidad para “apoyar el campo”

El Colegio de Veterinarios lamenta el “disparate” con el que “los políticos” de Castilla y León quieren continuar “ciegamente” y advierte de que España y la comunidad europea están mirando a Castilla y León. “El cierre de nuestros intercambios comerciales ha sido la primera y catastrófica consecuencia”, zanja.

Para el Colegio de Veterinarios, la Junta de Castilla y León ha “perdido” una “magnífica” oportunidad para “apoyar el campo”. “Desde la Consejería de Agricultura se estaban dando pasos para permitir más facilidades a los ganaderos, y en ese camino se estaban dirigiendo muchas actuaciones, dentro de unos límites ordenados y sin levantar alarmas innecesarias. Y sin poner el peligro un prestigio que tanto nos ha costado conseguir”, recuerda el colegio profesional.

Los veterinarios afirman que el cumplimiento de las normas no es sólo una imposición, sino también una “garantía para todos”. “Del buen funcionamiento de los técnicos de la Consejería depende que los sectores se desarrollen en un ámbito de legalidad, seguridad y eficacia”, aseveran.