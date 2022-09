El vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, tras una nueva bronca en la Cámara: “Suspendo la sesión y que se jodan”

“Estoy por suspender la sesión, estoy por suspender la sesión y la reanudamos esta tarde, que se jodan”, así ha solventado el vicepresidente del Parlamento de Castilla y León, Francisco Vázquez (PP), la nueva bronca que se ha vivido este miércoles en el Pleno de las Cortes. Finalmente, Vázquez optó por un receso de 15 minutos después hasta que se aplacasen las voces, y los gestos cuando intervenía el procurador del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos). En ese momento se debatía una Proposición de Ley para cambiar la forma de designación de senadores autonómicos, de manera que ningún partido pueda votar en contra para bloquear candidatos.

“Continúan con su enloquecida política de degradar las res pública, de deteriorar la política y de mancillar este Parlamento”, arrancaba Fernández. Además de referirse al Senado como un “cementerio de dinosaurios” y como una “puerta giratoria”, ha reprochado PP y Vox pretendan que “cualquiera pueda ser senador con cero votos”, un “desprecio inconcebible” que falta al “parlamentarismo”. Según Fernández, PP y Vox conciben la política como “un vehículo para lucrarse” y no para mejorar la vida de la gente. “Por eso”, ha continuado, “Castilla y León tiene un presidente que lleva toda su vida viviendo de la política, como es el señor Mañueco, que no sabría hacer otra cosa, bueno no sabe ni leer, no sabe ni hablar, no sabría hacer otra cosa fuera de la política y por eso en Castilla y León sufrimos a un vicepresidente que cobra 100.000 euros al año sin tener ningún tipo de competencia, sin asumir ningún tipo de responsabilidad más que estar aquí para abrir la boca cuando le dejan quitarse el bozal e insultar a la gente”. Es en ese momento cuando desde su escaño, un consejero le ha dicho que estaba insultando.

“No, perdone, el que insulta...” ha empezado a decir el procurador de Unidas Podemos, antes de que el vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez (PP) pedía que se respetase el uso de la palabra. Fernández ha continuado recordando que el vicepresidente, Juan García-Gallardo había insultado este martes al procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, a quien llamó “imbécil”. Pero Fernández ha sido interrumpido de nuevo, esta vez por García-Gallardo. “Escuche, vicepresidente, si quiere hablar conmigo el reglamento le faculta a hacer uso de la palabra. En vez de hacerlo por lo bajini, de boquilla, tenga la valentía tenga el coraje de pedir la palabra y suba a esta tribuna si se atreve a debatir conmigo ¡hágalo! porque usted demuestra una cobardía enorme”, ha respondido Fernández. Vázquez ha llamado a la cuestión a Pablo Fernández. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, se ha sumado a las voces, para indicar algo a Pablo Fernández, quien ha puntualizado que no es él quien dirige el debate. Vázquez ha insistido en que estaba en el uso de la palabra para la cuestión que se debatía, mientras que Fernández respondía que lo que estaba diciendo se relacionaba “consustancial e intrínsecamente”.

“Están convirtiendo la Cámara en una cochiquera”

“Porque al final están ustedes convirtiendo esta Cámara en una cochiquera, señor vicepresidente, con actitudes como la del presidente de la Cámara, que ante un insulto directo de un vicepresidente a un parlamentario no dice absolutamente nada de nada. Aquí se puede insultar impunemente sin que el presidente de las Cortes diga nada de nada, aquí se pueden hacer aspavientos, aquí se puede interpelar al orador sin que nadie diga nada. Es un escándalo lo que ustedes están permitiendo”, ha seguido antes de ser interrumpido de nuevo por Raúl de la Hoz, que le ha dicho que de eso se iba a “hacer un vídeo”.

Las voces y las risas han continuado mientras Fernández le respondía y De la Hoz le indicaba con una mano que se fuese al escaño. “Que tú no eres nadie para mandar, Raúl, que no eres nadie”, ha contestado antes de que el vicepresidente le hiciese abandonar la tribuna con el tiempo de intervención ya consumido. El procurador de Unidas Podemos se ha dirigido a él para recordarle es que el vicepresidente de las Cortes mientras este le comentaba que le ha llamado “dos veces a la cuestión”. Sin embargo, ni el final de la intervención de Fernández, ha aplacado la tensión, por lo que Vázquez, mientras comentaba con el resto de la Mesa de las Cortes que iba a suspender el Pleno, acabó optando por el receso.

