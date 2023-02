Vox intenta imponer a quién se concede la medalla del Parlamento de Castilla y León y la oposición se planta

La Mesa de las Cortes de Castilla y León se volverá a reunir tras un primer encuentro este jueves ante la falta de unanimidad en la concesión de la Medalla del Parlamento que el jefe del Legislativo, Carlos Pollán, de Vox, ha propuesto a la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, una opción que los grupos en la oposición han aceptado por ser “merecedora” de esta distinción honorífica pero han criticado las formas y que no se cumpla el Reglamento.

“No es a quién si no el cómo”, ha explicado en concreto la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urban, quien, tras considerar “perfecta” la posibilidad de conceder la Medalla de las Cortes a la UEI de la Guardia Civil, como han compartido Francisco Igea, de Ciudadanos, y Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha llamado al necesario cumplimiento de las reglas, del Reglamento y del consenso en esta materia.

Patricia Gómez, que ha sucedido al portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, en las respectivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, ha calificado de “mentira” que la concesión de la máxima distinción del Parlamento sea una potestad del jefe del Legislativo, como ha defendido el de Vox, que ha explicado que la propuesta corresponde al presidente.

La socialista ha parafraseado el 'Reglamento de Honores y Distinciones de las Cortes de Castilla y León' según el cual el artículo 21 establece que corresponde al presidente de las Cortes ordenar la iniciación del procedimiento por propia iniciativa “o a solicitud de cualquiera de los grupos parlamentarios”, como ha hecho cada partido, como ha ocurrido en años anteriores, según ha asegurado el portavoz del PP, Raúl de la Hoz.

En el caso del PSOE ha pedido la máxima distinción para el dispositivo de lucha contra incendios mientras que Ciudadanos y Podemos, del Grupo Mixto, han reclamado la condecoración para el joven zamorano Ángel Orellana, que falleció en junio de 2021 en Andújar (Jaén) al interponerse en una agresión machista entre una menor de edad y su expareja. El PP también ha hecho una propuesta que no ha desvelado por “prudencia” para “no hacer una pelea entre meritorios”.

“Lo mínimo que pido es que se lean las reglas”, ha insistido la socialista cuyo grupo forma parte de la Mesa de las Cortes que no ha aprobado la propuesta de Carlos Pollán por falta de unanimidad, uno de los requisitos que ha pedido el Grupo Popular para dar el visto bueno a la concesión de la Medalla de las Cortes, por lo que la mesa se tendrá que volver a reunir en pro de ese acuerdo unánime.

Tanto el procurador de Ciudadanos, que ha admitido una “sensación agridulce”, como el de Unidas-Podemos, que ha hablado de “vergüenza”, han centrado sus críticas en la “propuesta unilateral” del presidente de las Cortes al que han acusado de “mercadear” con las instituciones para “evitar” a través “de una maniobra” --la medalla para la UEI-- condecorar a una “persona normal” --Orellana-- que perdió la vida para evitar que una mujer fuera “salvajemente acuchillada”, a lo que el de Vox ha respondido que su grupo no estaba en contra de esa posibilidad si bien ha insistido en que había que ceñirse al “cauce reglamentario”.

“No es cierto que lo hayamos rechazado, no se ha valorado porque no viene por el cauce reglamentario que tiene que venir y no cabe interpretación al respecto”, ha sentenciado Menéndez que ha reconocido que la “costumbre” en las Cortes es que la medalla se conceda “con el consenso unánime de las Mesa” que ha añadido que tampoco hay obligación de dar una medalla cada año.

Los del Grupo Mixto han llegado a plantear la posibilidad de conceder dos medallas de las Cortes, una a la UEI de la Guardia Civil y otra para Orellana, porque “no son incompatibles”, opción que De la Hoz ha tachado de “absolutamente estrambótica” y ha ironizado sobre que en lugar de Medalla de las Cortes haya “medallas de los grupos”. “Un poquito más de altura”, ha reclamado el del PP que no ha ocultado su “pena” al comprobar que todo lo que ocurre en el Parlamento es “motivo de confrontación”.

“Nunca imaginé que la concesión de la Medalla de las Cortes fuera otro objeto de confrontación política”, ha exclamado De la Hoz para quien la concesión de la distinción de honores por “servicios sobresalientes” debería ser un asunto “supuestamente pacífico”. “Aquí falta lealtad”, ha zanjado De la Hoz que ha insistido en que nunca se habían hecho públicas las propuestas. “Dialoguemos, esto no es un concurso, me niego a que sea así”, ha concluido en un nuevo llamamiento a la “sensatez” y a “respetar las reglas de juego”.