VTLP denuncia que el PP utiliza la institución del Ayuntamiento para cerrar su campaña en Valladolid

La portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha denunciado que el Partido Popular está utilizando la institución del Ayuntamiento para cerrar su campaña electoral en Valladolid: “Con el anuncio de medidas de última hora y en el último día de campaña pretenden apuntalar la campaña electoral y a su candidato al Senado que es el alcalde de Valladolid, en este caso a través de la apertura de consulta para una nueva propuesta de Zona de Bajas Emisiones”, ha defendido.

Anguita entiende que “no era necesario hacer un anuncio hoy de forma precipitada”, aunque ve claro el objetivo de mandar un mensaje a su electorado de cumplir con lo que dijeron en la campaña de las municipales, a costa de la institución que representa a todas las vecinas y vecinos de la ciudad y no solo a los intereses de su partido. “La utilización del Ayuntamiento de Valladolid como institución para hacer campaña hacia otro espacio que es el Estado y la campaña nacional no es correcta, el Ayuntamiento tiene una dinámica propia y tenemos que estar trabajando por la mejora de nuestra ciudad y no pensando en los partidos”, ha asegurado la concejala.

Desde la formación municipalista recuerdan que las Zonas de Bajas Emisiones no son ningún “capricho ideológico” como han sido tildadas por parte de las derechas, sino una obligación legal para ciudades de más de 50.000 habitantes contemplado en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

Según la portavoz municipal de VTLP, este anuncio se suma al de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, tramitado deprisa y corriendo para hacer ver que ya se están dando pasos por el soterramiento iniciando “un posible estudio para una posible modificación que no está clara que haya que hacer, pero va todo en la misma línea de anuncios precipitados en el último día de campaña”.

Este modificación del PGOU, de enorme calado, en ningún caso dará respuesta al gran escollo para que este macro-proyecto pudiera ser una realidad: la deuda que dejó el PP de Javier León de la Riva de 400 millones y la falta de financiación ni proyecto viable. “Por eso pusimos en marcha la Integración Ferroviaria en superficie, de la mano del exconcejal Manuel Saravia, una alternativa real que ya está en marcha aportando soluciones a las vecinas y vecinos de ambos lados de la vía para quienes las eternas promesas incumplidas del PP, a quien se ha sumado Vox, no son una solución a sus problemas”, concluye Anguita. Los anuncios hechos, como ha podido consultar este diario, no se encuentran todavía en la plataforma de contratación del sector público.