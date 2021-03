Preguntas y respuestas para la Semana Santa en Castilla y León: Qué se puede hacer y qué no

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y es normal que, con los constantes cambios que hay en las restricciones, no sepas qué se puede hacer y qué no. Por eso recabamos aquí las principales normas que se aplicarán en Castilla y León, que permanecerán en nivel cuatro de alerta hasta el 5 de abril, fecha en la que el Consejo de Gobierno analizará la situación para ver si alguna provincia baja de nivel.

El gobierno autonómico ha aprobado este martes transponer las actuaciones acordadas con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades para Semana Santa. Las normas aprobadas este martes entrarán en vigor en la Comunidad de Castilla y León a partir de las 00.00 horas del 26 de marzo y extenderán su efectividad hasta el 9 de abril inclusive.

¿Cuántos amigos nos podemos juntar?

En Castilla y León no es nuevo, pero se mantiene el máximo de cuatro personas no convivientes en espacios públicos abiertos o cerrados. En espacios privados, las reuniones se limitarán únicamente a convivientes.

Además, el consumo en el interior de los bares estará limitado también a cuatro personas por mesa o agrupación de mesas -antes y después de Semana Santa, el límite en Castilla y León es de seis personas en el interior también-.

Sí que se contempla una excepción, las reuniones en establecimientos que cuenten con normas específicas, como en la terraza (seis personas), un gimnasio o un teatro (un tercio). Tampoco están limitadas las actividades laborales o institucionales a cuatro personas si hay medidas de control aplicadas.

¿Qué pasa con las procesiones?

Las procesiones como las conocemos tampoco se podrán celebrar este año, pero podrán celebrarse procesiones 'estáticas', como se permitieron las cabalgatas estáticas de los Reyes Magos. Cualquier evento "que implique aglomeración o concentración" de personas está prohibido. Sí que se permiten actos religiosos que deberán contar con la autorización pertinente.

Estos actos solo podrán realizarse en espacios acotados si hay un acceso de entrada y otro de salida y los pasos procesionales o las imágenes están "estáticos". Como con los oficios religiosos ordinarios, no se puede superar el aforo de un tercio y deberá garantizarse la distancia mínima interpersonal de al menos 1,5 metros. La mascarilla es obligatoria también, y no se podrá consumir alimentos ni bebidas "que ocasione no usar la mascarilla por parte del público durante estos eventos, así como en su acceso o salida". La Consejería de Sanidad recomienda que haya actos telemáticos o televisados para evitar grandes afluencias de personas.

¿Y los besapiés y besamanos?

Tampoco se podrá celebrar. No se permitirán las muestras de "devoción o tradición" como los besos u otro tipo de contactos sobre las imágenes o esculturas. Las cofradías deberán sustituirlas por otras actividades o muestras "que no conlleven riesgo sanitario".

¿A qué hora tengo que estar en casa?

Castilla y León mantiene el toque de queda a las 22 horas durante las celebraciones de Semana Santa -la última entrada en bares es a las 21.30-. Y no, las procesiones no impiden que tenga que cumplirse el toque de queda, ni a los cofrades ni a los asistentes.

¿Qué recomendaciones hace Sanidad?

Las autoridades sanitarias recomiendan "extremar" la diligencia de las medidas de prevención, pide a la hostelería que refuerce la ventilación y el mensaje "de mantener el uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo" y evitar comer de un mismo plato.

A los ayuntamientos, Castilla y León recomienda "favorecer" el uso de las vías públicas para evitar los espacios cerrados en los sectores de la hostelería, comercio, eventos culturales, etc.. Además, Sanidad recomienda no ingerir alimentos o bebidas en la calle, salvo en los espacios acondicionados para ello. Siempre que sea posible se recomienda que las actividades se realicen al aire libre y garantizando el cumplimiento de la distancia de seguridad para minimizar el contacto entre los asistentes.

¿Puedo salir de Castilla y León?

No. Castilla y León permanecerá perimetrada y solo están permitidos los viajes fuere de la comunidad con causa justificada. Sin embargo, sí se puede viajar entre provincias, aunque será necesario mantener las medidas de prevención.