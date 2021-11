De la Rosa: "El PP no convoca elecciones en Castilla y León porque no le salen los cálculos"

Sale apurado de una reunión negociadora de los presupuestos municipales y ofrece una sala del Ayuntamiento de Burgos para la entrevista. No el despacho, donde Podemos continúa planteando sus propuestas al bipartito que integra el equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos. El alcalde de la capital burgalesa, Daniel de la Rosa, muestra su disposición de pactar con todos los grupos -incluidos Podemos y Vox-, muestra su respaldo y apoyo al líder socialista, Luis Tudanca, y asegura que si el PP no convoca elecciones es porque "sus cálculos no le salen demasiado favorablemente".

Gobierna en coalición con Ciudadanos en el Ayuntamiento. Teniendo en cuenta la relación que tienen el PSOE y Ciudadanos a nivel autonómico, ¿cómo ve estas tensiones? ¿Cree que son útiles para la ciudadanía?

Son escenarios distintos. Hay que entender que un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento obedece a otro tipo de cuestiones. Claro que me hubiera gustado a mí que en esa moción de censura Ciudadanos hubiera cogido como ejemplo a Burgos. Teniendo algunos motivos tan evidentes como fue esa gestión de la Junta y algunas discrepancias, podría haber sido el escenario para una moción efectiva. Al final no fue así, debo respetar también que una formación política que haya conformado gobierno quiera mantenerse hasta final de mandato, por lo menos por parte de Ciudadanos. Y poco más que añadir.

¿Pero esa gresca política no puede generar cierta desafección?

¿A la ciudadanía? Sí, sí, por supuesto que sí. Estamos colmados de ejemplos en los que los vecinos nos vienen reclamando que nos centremos más en los asuntos que verdaderamente les preocupan y no tanto en la confrontación partidaria. Me corresponde como alcalde también intentar que sea así, que haya una buena... No veo tanta crispación en la relación institucional, si no, como bien decía, en lo que se traduce también desde la política nacional, con esa crispación constante... y a nivel local, lo he de reconocer. Lejos de lo que yo hacía como portavoz de la oposición, desgraciadamente tengo aquí un PP que está intentando trasladar una posición beligerante, de acoso y derribo, intentando manipular la verdad, generando además escenarios... en fin, nada deseables, utilizando la mentira, la descalificación... Y creo que no es nada productivo.

¿Cree que es el momento de que haya unas elecciones autonómicas adelantadas?

No creo que el PSOE debiera tener miedo a unas elecciones autonómicas adelantadas, pero no sería un escenario deseable a efectos de la estabilidad institucional. Entiendo que todos pretendemos concluir un mandato, y en este caso, una legislatura. Pero es una prerrogativa del presidente, tendrá su análisis de la situación... Creo que el PP, y hablo con total franqueza, está buscando excusas, con mayúsculas, para intentar justificar un adelanto electoral. Yo creo que no las tiene. Por eso le digo que no creo que sea el escenario más adecuado un adelanto electoral. ¿Por qué? Porque está intentando utilizar a su socio de gobierno en la confrontación para evidenciar alguna discrepancia en materia sanitaria o insinuando una posible moción de censura pasado el plazo de un año desde que se presentó el anterior. Lo cual... no lo sé exactamente porque yo no soy Luis Tudanca, pero por lo que le conozco, descartaría totalmente. Es una... Yo no creo que los ciudadanos, a año y medio de unas elecciones autonómicas, estén deseando que se produzca un cambio de gobierno... además en unas circunstancias en las que Ciudadanos a nivel autonómico tampoco está muy por la labor de gobernar con el PSOE. O sea ¿de qué estamos hablando? No es cierto que exista esa amenaza real. Y yo lo que creo es que el PP está haciendo cálculos electoralistas. Y si no las convoca es porque creo que los cálculos no le están saliendo demasiado favorablemente. Por eso creo que el PSOE no debería tener tanto miedo. El PP está calculando y me temo que esa utilización, también un poquito... jo, me parece triste utilizar las elecciones solo por un cálculo electoral, de cara a los ciudadanos. Pero creo que no le están saliendo los números. Y por eso tienen sus dudas de convocar o no en el mes de marzo.

¿Serán suficientes los diez millones de euros que prometió la ministra para el Tren Directo a Madrid?

No.

¿Pero serán garantía suficiente para asegurarnos de que vaya a ejecutarse en algún momento?

Lo que yo tengo claro es que este ha sido el único gobierno en más de diez años, ya sea del PSOE o del PP, que realmente ha hecho algo por empezar a solventar el problema. ¿Qué ha comprometido el Gobierno? Exactamente eso: casi 11 millones de euros para que se pueda licitar una obra de mantenimiento de ese túnel y a partir de ahí, según ellos, pues ya se verá. Para mí ese 'ya se verá' significa que tenemos que seguir siendo beligerantes y exigentes para realizar una intervención mucho más ambiciosa, poner en servicio esa línea y aunque fuera de manera complementaria, para intentar unir el eje central por Aranda de Duero. Me parece una muy buena noticia, pero claro que a largo plazo 10 millones y pico no significan demasiado. A partir de ahí confío en que tenga continuidad, pero habrá que pelearlo.

Hay un agravio real con la España Vaciada y en concreto con las provincias de Castilla y León

¿Usted está satisfecho con las inversiones en el tren que se están haciendo? Se habla de unos diez millones y luego hablan de un estudio de viabilidad para la reapertura de la línea. El AVE sigue sin llegar a Burgos. Vino la ministra, pero las fechas todavía están un poco en el aire.

Vamos a ver. Yo no estoy satisfecho con el nivel de inversión y ejecución que ha habido históricamente en esta provincia. Pero no solo por este gobierno, si no por los anteriores. Hay un déficit de inversión, digamos, importante. Hay un agravio real con la España Vaciada y en concreto con las provincias de Castilla y León y eso es así, hay que decirlo. Aquí se lleva hablando de la llegada del AVE desde hace 15 años. Bueno, yo estoy convencido de que ya no es ningún problema. Lo digo con mayúsculas. El AVE va a llegar a Burgos el año que viene. Y me da igual si llega en junio, marzo, mayo o abril, ya no hay que temer que el AVE no llegue. Va a llegar tarde, pero va a llegar. Vamos a decir una cosa: antes de que llegue el verano el 22 de junio confío en que el AVE esté dando servicio a la ciudad, que se pueda viajar hasta Madrid. Me preocupan más otras batallas. Esta no sé si la hemos ganado, pero ya llega. Después de tanto tiempo por fin está ahí.

Sí, pero hay otro AVE, el que tiene que ir al País Vasco y a Francia

Pues lleva mucho retraso. Ahí ha habido problemas de todo tipo y están ya... anunció el otro día la ministra el estudio de impacto ambiental en el tramo Burgos-Vitoria. Bueno, creo que tenemos que hacer una buena tarea política. A los vascos les va a dar igual unir la 'Y vasca', a efectos prácticos, vía Miranda o Pamplona. Sé que otras comunidades están realizando también su trabajo, ¿no? Que es intentar avanzar en la línea del AVE desde Zaragoza, Pamplona y Vitoria... Bueno, no tiene por qué ser incompatible, al final todo se va a acabar vertebrando.

Varios ministros han venido a Castilla y León en las últimas semanas y desde la Junta han protestado porque no se les ha avisado. ¿El Gobierno está en precampaña electoral?

No. No tengo constancia de eso. A mí sí que me avisan, es evidente. Como estamos buscando las visitas, que las organizamos con ellos... Que el Gobierno de España haga actos institucionales para anunciar, informar y poner en servicio algunas actuaciones o anunciar programas sociales... eso es política institucional. Y no creo que haya ningún tipo de problema en avisar al correspondiente representante. Yo he visto a miembros de la Junta en el tramo de Aguilar de Campoo, ahí estaban. Y estaba hasta Revilla, si dio el discurso él. No hay campaña electoral, porque estoy convencido de que el presidente lo que tiene previsto es agotar la legislatura.

¿Usted es partidario de la descentralización de las Administraciones del Estado?

Completamente. Es más, hemos intentado pelear por algún proyecto del cual lamento no haber tenido la opción real, como el centro de formación de instituciones penitenciarias [ha ido a Cuenca]. Habíamos presentado un buen proyecto y yo me quejé amargamente al ministro Marlaska. Porque el proyecto de Burgos era muchísimo mejor. Pero vamos a seguir peleando. Se anunció el otro día por parte de la ministra Darias la descentralización del Instituto de Salud, y ya le pregunté: Burgos estaría dispuesto a concurrir con un proyecto si nos decís exactamente cómo y cuándo. Porque yo lo que quiero es que haya transparencia. También estamos peleando con el Ministerio de Defensa, por las unidades del Ejército que vengan aquí a Castrillo del Val. Creo que el presidente acierta en intentar vincular la Administración Pública con los territorios con mayor despoblación para generar esa vertebración. Es bueno llevar a los funcionarios no solamente a Madrid o a Valladolid, si no al resto del territorio.

¿Qué sentido tienen las diputaciones provinciales más allá de ser meros transmisores de subvenciones para servicios y obras en los pueblos?

Habla de Valladolid. ¿La Junta también tiene que hacer un proceso de descentralización?

Así es. Acabó todo estando en Valladolid, lo cual lamento también, porque ahí mis predecesores hace años no estuvieron muy hábiles. Burgos, si hubiera querido un poco, hubiera sido la capital de hecho y de derecho de esta comunidad autónoma, con la práctica totalidad de las sedes. Burgos sigue siendo la sede de la mayoría de las salas del TSJ, pero al final el gobierno y el parlamento están en Valladolid. Pero bueno, no hay que lamentarse del pasado. ¿Hacia el futuro? Sí, no todo tiene por qué estar en Valladolid. Y las delegaciones territoriales... Esto es una cuestión muy importante. Yo pienso que si se ha apostado por un modelo autonómico se siga apostando por un modelo autonómico. ¿Qué sentido tienen las diputaciones provinciales más allá de ser meros transmisores de subvenciones para servicios y obras en los pueblos? Ese papel, si se apuesta por un modelo descentralizado por parte de la Junta, lo deberían hacer los servicios de la Junta descentralizando todavía más sus delegaciones territoriales. Lo digo para el debate.

¿Habla de fusionar diputaciones?

Hablo de que las diputaciones desaparezcan si el modelo pasa por una descentralización real de la Junta y sus delegaciones territoriales. Sí.

Pero haría falta...

No, es una cosa que digo yo. No está en la agenda política de ninguna institución y menos en las Cortes para modificar la Ley de Bases de Régimen Local o... pero creo que a futuro sería lo mejor.

¿El presunto trato de favor de un exconcejal de Ciudadanos [Julio Rodríguez-Vigil] a un hostelero ha creado tensiones en el bipartito?

No entre nosotros con Ciudadanos, sí entre nosotros [PSOE] y Ciudadanos con él (ríe). A ver. Yo ya tenía motivos políticos suficientes de pérdida de confianza que me llevaron al punto de trasladarle la oportunidad de que dimitiera de sus cargos ejecutivos de responsable de gobierno para tener una salida más elegante y que tomara él la decisión o bien de quedarse sin cargo ejecutivo dentro de Ciudadanos o que abandonara la corporación. Y en eso se comprometió. Al día siguiente no hizo ni una cosa ni la otra: decidió abandonar Ciudadanos pero se quiso quedar en el Ayuntamiento como concejal no adscrito.

¿Si se hubiera ido no le hubieran llevado a Fiscalía?

Son dos cosas distintas. No quiero mezclarlo. Una cosa es la pérdida de confianza, la decisión estaba tomada. Y lo que es sorpresivo y lamento profundamente, porque al final es lo que no es plato de gusto para nadie, es encontrarme con un correo electrónico el día 14 de la jefa de Sección del Servicio de Licencias denunciando unos hechos que apuntaban a una posible irregularidad. No tardé ni un segundo en ponerlo en conocimiento del letrado municipal, del titular de la asesoría jurídica y del secretario general del Pleno. Con una denuncia de este tipo yo no tengo nada más que la posibilidad de ser diligente y transparente. Ellos me recomendaron recabar testimonios con fe dataria grabados que corroboraran la técnico y todas las personas que habían tenido algo que ver con ese supuesto trato de favor a la hora de retener, sustraer certificaciones sancionadoras en tres ocasiones de un expediente. El informe del letrado es concluyente: a la vista está que él cree que hay indicios. Yo no me quiero arrojar el papel de juez ni el de fiscal. No prejuzgo a nadie, el fiscal es el que tiene que decidir. Claro que lo hubiéramos hecho de haber estado en el equipo de gobierno este concejal. Pero además es que coincidió en el tiempo.

¿Y el bulevar de Gamonal en qué punto está?

Espero que este mes tengamos ya la propuesta definitiva del proyecto técnico para poder aprobarlo antes de final de año. Es darle un lavado de cara importante y rehabilitar la calle Victoria. Hemos hecho dos procesos de participación. Me hace mucha gracia la reflexión de algunos entendidos, que dicen que ha tenido poca participación. ¿Y con qué lo comparas, si nunca habíamos hecho algo así? Este Ayuntamiento nunca había hecho un proceso consultivo así. Pudo votar telemáticamente Gamonal y el resto de la ciudad. Además, abrimos una segunda consulta física, porque la gente mayor es verdad que pudo tener dificultades. Y durante ese tiempo hicimos dos rondas completas a todos los colectivos y asociaciones del barrio: comerciales, vecinales... Este gobierno, con más o menos acierto, va a provocar una intervención en la calle Vitoria con el mayor consenso posible. Y digo posible porque es voluntario, no puedes obligar a la gente a participar. Vamos a intentar licitar la obra a mediados del año que viene.

¿Y cerrará las heridas que se abrieron en su momento?

Espero, pero no se trata de cerrar heridas en ese sentido. Voy a intentar explicárselo como vecino de Gamonal que he sido durante 27 años. Se generó un conflicto social dada la coyuntura político-social que había en el país, la crisis y eso. Y luego es verdad que se cometieron errores. Nosotros nos hemos curado en salud de intentar contar con esa opinión real. Que igual no es la opinión de todo el mundo porque no todo el mundo ha querido participar, pero nos hemos preocupado. Confío en que la gente de Gamonal tiene que entender que el barrio está en un punto de inflexión. Vamos a intervenir en materia social, cultural, infraestructuras, que va a hacer un lavado de cara. Porque este barrio se está muriendo. Es el barrio más populoso pero con gente ya próxima, si no ya jubilada. La calidad de los servicios que presta no satisface la demanda de gente de 30, 40 años que quiere consolidar un proyecto de vida. Se va a vivir a zonas que tengan aparcamientos, avenidas cómodas, espacios comerciales abiertos, que haya tiendas... Eso es lo que estamos intentando. Y el barrio tiene que ser consciente de que tiene una oportunidad ahora que no sé si tendremos luego tiempo de reconducir.

Luis Tudanca no ha salido desgastado de la moción de censura, ni mucho menos

El Congreso Autonómico del PSOE se celebrará en Burgos a finales de noviembre. ¿Cree que Luis Tudanca va a ser presidente de la Junta de Castilla y León?

Confío en que tenga no solo el liderazgo, que es evidente que va a ser así porque no ha habido otro candidato, si no también la candidatura a la Presidencia, dentro de 12, 15 meses si no hay elecciones anticipadas. Y que vuelva a ganar las elecciones y que sea presidente de la Junta. Yo voy a ser sincero. Se ofreció una oportunidad que cuesta pensar que en esas circunstancias se va a llegar a un escenario tan propicio para llegar. Pero creo que Luis Tudanca no ha salido desgastado de la moción de censura, ni mucho menos. Creo que ha reforzado su liderazgo, a la vista está en el partido. Cuenta con el apoyo del presidente, yo soy consciente, estuve con ellos dos en Valencia. Tal vez las encuestas hoy no son tan favorables, pero en política cada seis meses es un escenario completamente distinto. ¿Qué va pasar dentro de un año? No lo sé. Lo que sí sé es que Luis Tudanca no tiene nada de qué avergonzarse. Ha sido el único político que yo he conocido personalmente que se ha creído realmente el proyecto de Castilla y León. Y hablo si queréis más de mi partido para no hablar del PP. Yo no he visto candidatos de mi partido que hayan querido demostrar tanto por esta tierra como Luis Tudanca. Es un hombre honesto, que se cree lo que hace, íntegro, muy capaz. Está volcado por su tierra y merece ser presidente. Y luego tiene muy claro por dónde tiene que intervenir a efectos de reindustrialización, en lucha contra la despoblación, Sanidad, Educación... Y es otra manera de hacer política mucho más normal. Va a tener la oportunidad de ser nuestro candidato y de ser presidente. La oportunidad al menos. Ahora, ¿que estará reñido? Me imagino que sí, porque las mayorías absolutas no se van a producir. Va a estar muy reñido el resultado.

¿Es posible que los Presupuestos del Ayuntamiento los aprobara con Ciudadanos y Podemos?

PSOE y Ciudadanos abre la negociación de los Presupuestos para intentar sumar más apoyos. Lo que no vamos a hacer es evitar que los grupos hagan sus propuestas. El único que me ha dicho de entrada que no quiere saber nada es el PP, manda narices. El único que tiene realmente la responsabilidad por lo que ha representado en la ciudad, ¿no tiene alternativas, propuestas que hacer? Pero yo voy a escuchar a Podemos y Vox sin lugar a dudas, y Vicente también. Ahora, de ahí a lo que podamos incorporar en el Presupuesto realmente... Las vamos a valorar, hay algunas que nos suenan mejor y otras peor. Pero tenemos que estar de acuerdo los dos.