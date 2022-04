El alcalde de León dice que será candidato en 2023 con o sin el PSOE

El alcalde de León, José Antonio Diez, dice que será candidato en 2023 con o sin el PSOE: “Tengan claro que José Antonio Diez será candidato (a la Alcaldía) en las elecciones de mayo de 2023”, ha zanjado este miércoles. Así responde a la maniobra de “afiliaciones irregulares” auspiciadas, según denuncia, por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, para que él no repita como responsable de la Agrupación Socialista de León capital.

Esta maniobra estaría basada en los “odios, las inquinas y los complejos” de Cendón —con el apoyo de Ferraz— en alusión al exnúmero 2, José Luis Ábalo, por quien pasan las afiliaciones y con quien el alcalde tuvo uno de sus “mayores enfrentamientos”. Diez reclamó al exministro proyectos prometidos para León que no se venían cumpliendo.

El “engrosamiento del censo” con esas afiliaciones -que podrían ser algunos pocos cientos- hace que el resultado de la asamblea del 4 de mayo sea muy incierto. El próximo miércoles se renovará la Secretaría General de la Agrupación de León capital, que es la más numerosa de toda Castilla y León, ahora más que nunca al aumentar ese censo.

Diez ve que lo que denomina “trampas” alimentará los apoyos de su rival, Pilar Carnero, la cual se postuló ayer para liderar la agrupación en un comunicado reivindicado anónimamente por “la unión de las bases socialistas de la propia agrupación que aspira a recuperar la posición con la que ha apoyado siempre la actividad municipal”.

El enfado del actual alcalde, que consiguió en 2019 arrebatar tras 8 años la Alcaldía al PP en León, era de los que hacen época. Anunció que hoy mismo por la tarde tiene cita en la sede federal de Ferraz para protestar por las afiliaciones masivas autorizadas, para “exigir responsabilidades sobre los que han causado este perjuicio en el ámbito provincial (por Cendón) y federal”.

Pero si la situación no se revierte y se dan por bueno el censo actual, y pierde su candidatura ante la de Carnero, “habría que entenderlo como que el partido no está satisfecho con mi gestión política, lo cual me llevaría a tener que tomar alguna decisión de cara al futuro”. Preguntado si esa decisión sería abandonar el PSOE, Diez abrió claramente la puerta: “Le puedo decir a todos los leoneses y leonesas es que José Antonio Diez en las elecciones de mayo del año 23”.

Para Diez, “no ha sorprendido” esta candidatura alternativa que cree que alienta Javier Alfonso Cendón y lo atribuye a las “ampollas que levantó en ciertos sectores del PSOE” las reivindicaciones que hizo “como alcalde y representante de todos los leoneses” en las que exigió “proyectos y actuaciones” y donde defendió el derecho a que León tenga “su propio autogobierno”, es decir, la moción por una nueva autonomía leonesa sin Castilla que abrió hace más de dos años la espita leonesista, secundada por otros muchos ayuntamientos más, entre otros el de San Andrés del Rabanedo, también gobernado por el PSOE con Camino Cabañas al frente.

Por eso, no dejó de considerar “curiosa” esta jugada en su contra, sobre todo “con el tiempo que le ha costado al PSOE conseguir una alcaldía y cuando los ciudadanos valoran positivamente la gestión”. De ahí que cree que nadie entienda que “el propio partido, encabezado por el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, busca dinamitar o hacer tambalear el proyecto” en el Ayuntamiento de León.

Por último, consideró que la decisión generada “demuestra claramente que cuando alguien ejerce su función política como debe hacerlo”, es decir, “en favor y defensa de todos los ciudadanos”, hay otros (por el líder provincial) que “entienden que un alcalde tiene que ser alguien que se pliegue a las directrices de ciertas personas que han demostrado en el tiempo que pocos logros han conseguir para León”.

Remarcó que la presentación de la candidatura de Carnero es “perfectamente legal”, dado que “cualquiera puede presentarse”, pero para José Antonio Diez “no hay quien la entienda”. “La militancia de verdad del partido y no los que han metido de esta manera, no lo entienden ni comparten”, ha apuntado. No obstante mostró “unas pocas esperanzas” en que al partido “le entre algo de sentido común y la retiren”, si bien añadiendo que “ya han demostrado no tenerlo en ningún momento”.