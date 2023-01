El alcalde de León (PSOE) afirma sentirse “maltratado” por “personas” de su partido

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha afirmado que, “durante estos años”, se ha “sentido agredido” por “las personas que representan” al Partido Socialista en Castilla y León, aunque esto no quiere decir que se haya sentido “agredido por el partido”, una entidad con 140 años de historia “y cuyos valores son incontestables”. El regidor, además, se ha mostrado partidario de continuar con el planteamiento autonomista para León. “No voy a desistir en ese empeño, pero necesito apoyos”.

Diez, en una entrevista con Europa Press, ha asegurado que “afortunadamente” los partidos políticos “son estructuras que, en cada momento, la componen diferentes personas” y que “están por encima” de esos intereses personales, por lo que ha rechazado la posibilidad de replantearse su posición dentro de la formación socialista, tras los desencuentros con la dirección autonómica que llevaron, en el caso de León, a un proceso de primarias para designar al candidato a la Alcaldía de León.

José Antonio Diez resultó vencedor en aquel proceso frente a la candidata propuesta por el PSOE de Castilla y León, por lo que opta a la reelección con la intención de “dar continuidad” a los proyectos iniciados en el actual mandato municipal. “Tengo mis valores, mis sentimientos y mis ideas. Nadie me lo va a quitar. Otra cosa es que, en función de quién está dirigiendo en cada momento un partido, tú te puedas sentir más cómodo o menos, más agredido o menos”.

“Alguien peligroso”

No obstante, el alcalde de León ha afirmado que no va a ser “tan pretencioso” como para reclamar cambios en la dirección autonómica del PSOE porque “los cambios se producen con los procesos electorales”. Y en esa circunstancia es en la que avala su candidatura. “Hay ocasiones en las que, a pesar de que te hayan refrendado por todos los medios posibles, intentan segarte la hierba por donde pisas porque te consideran alguien peligroso. Peligro para ellos, no para los ciudadanos”, ha manifestado el regidor.

Ahora, con la victoria en las primeras y la expectativa de repetir mandato municipal, José Antonio Diez ha asegurado que su “principal acicate para continuar” es “el cariño y el respeto de los leoneses, día tras día”. Sobre la posibilidad de pactos en el futuro, el alcalde de León ha reconocido que las mayorías son “muy complicadas hoy en día” por la “atomización de la política”, aunque considera que en el mes de junio, después de las elecciones, puede que “haya menos fuerzas políticas que ahora” en el Plenario del Ayuntamiento de León.

Pretenciones autonomistas

Con respecto al planteamiento para lograr la autonomía de León, José Antonio Diez ha afirmado que sería un objetivo que le “encantaría”, igual que al “80% de los ciudadanos de León”. Una cuestión que podría ser realidad porque, según ha dicho, a los defensores del movimiento autonomista les ampara “la fortaleza de la Constitución”, aunque para poder desarrollarlo sería necesario que “los partidos mayoritarios”, es decir, Partido Socialista y Partido Popular, “tomen conciencia clara del problema y de la necesidad”.

“Tener líderes en los partidos políticos en el ámbito local y provincial que tengan claro ese sentimiento de lucha es fundamental o vital. Si no conseguimos eso, va a ser realmente complicado”, ha señalado el alcalde, que apuntado que es “curioso” que los votantes de PP y de PSOE, de una manera “mayoritaria”, estén “a favor de salir de esta Comunidad” y, sin embargo, estas formaciones “están en contra”.

“¿Dónde está la conexión de la política con los ciudadanos”, se ha preguntado Diez, que ha insistido en que ese planteamiento es “legal y constitucional”, además de una “necesidad” para “sostener, mantener y pervivir” a León. “No voy a desistir en ese empeño y en esa pelea, pero necesito apoyos”.