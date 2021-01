Denunciado por segunda vez en el fin de semana un hostelero de León por no cumplir la normativa Covid

La Policía Local de León volvió a denunciar ayer a un bar por la instalación de una terraza exterior, con tres veladores ocupados por clientes en esos momentos, cuando tiene revocada la autorización para instalarla. También se denunció al responsable de este establecimiento por no llevar mascarilla, por no exhibir la obligatoria licencia ambiental ni el seguro obligatorio y por falta de respeto hacia los agentes; acciones todas en las que este local de ocio es reincidente, según informan fuentes municipales que, en cambio, no dan más datos del establecimiento.

No obstante, es la segunda vez en lo que va de fin de semana que sancionan al propietario de ese establecimiento por incumplir la normativa antiCovid.

Por otra parte, agentes de la Policía Local denunciaron a los asistentes a una fiesta que se celebraba en un domicilio particular de la capital leonesa, en la que participaban tres adultos y seis menores.