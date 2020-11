Se derrumba un edificio en el Barrio Húmedo de León

Un edificio colindante al Palacio de Jabalquinto en la calle Juan de Arfe en el conocido Barrio Húmedo de León se ha venido abajo justo antes de las siete de la tarde.

La Policía Local ha cortado la calle, donde están bares tan conocidos como el Oriente Medio, el Pote y pubs como el Delicatessen, e impiden el paso para evitar mayores problemas. Asimismo también vigilan desde la conocida plaza de San Martín, a donde va a dar la misma vía del casco viejo y donde se encuentran La Mazmorra y el Racimo de Oro.

Los bomberos de León se han trasladado al lugar del suceso y están en labores de determinar cómo se encuentra el resto de la estructura del edificio y cómo afecta al Palacio de Jabalquinto. Frente al edificio hundido estaba el viejo bar ya cerrado El Agustín.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de que haya habido víctimas, aunque el 112 de Castilla y León confirma que no se le ha notificado el suceso y que no se ha enviado ninguna ambulancia al lugar de los hechos.

El edificio se ha venido abajo provocando un derrabe de lado a lado de la calle, dejándola llena de escombros impidiendo el paso y como se ve en la fotografía de abajo tomada desde la plaza de San Martín mostrando las grandes vigas de madera que lo sujetaron durante siglos.

De confirmarse definitivamente que no ha ocurrido ninguna desgracia personal, se podría decir que ha sido un golpe de suerte, ya que pese a no ser una de las calles más transitadas del Barrio Húmedo los leoneses se habían lanzado a la calle a ver el encendido de las luces de navidad, y las calles de la ciudad están repletas de gente.

La calle Juan de Arfe va desde la plaza de San Martín (en el extremo más alejado de la Casa de las Carnicerías) hasta el principio de la Cuesta de los Castañones, justo en la conjunción con la calle Corta que dirige a la plaza de Don Gutierre y la calle de las Carbajalas, otra cuesta que va a dar a la tradicional Plaza del Grano.

El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha acercado al lugar del desplome y en declaraciones in situ explicó que el derrumbe afecta a una vivienda. "Según informan los técnicos municipales como consecuencia de una medianera que con el tiempo se ha ido deteriorando, y también como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas durante estos días por las lluvias. Se ha producido un movimiento en la parte superior y por tanto ha basculado toda la vivienda", ha explicado.

Respecto a la posibilidad de que pudiera haber víctimas, el regidor ha confiado en que no, pero ha advertido que no se puede afirmar rotundamente todavía: "No sabemos si ahora mismo puede haber o no algún daño personal, porque hay mucho escombro tanto en el solar como algo que se ha desplomado también en la misma calle. Esperemos y confiamos que no, pero no podemos tampoco asegurarlo porque todavía hay mucho escombro ahí".

José Antonio Díez ha informado de que mientras estén trabajando los servicios municipales de de Obra y los Bomberos, quedará cerrada temporalmente la calle al tránsito "mientras se hacen las labores de desescombro".