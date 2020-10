Podemos considera un "atentado" que la Junta "desmantele" la sanidad soriana en plena pandemia

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha calificado como "miserable y lamentable" que "en plena pandemia" la Junta "desmantele la sanidad pública en Soria y deje a la provincia sin nueve médicos" por lo que ha querido "condenar el atentado que PP y Ciudadanos están haciendo".

"Es lo más miserable que me he encontrado desde que entré en política, desde la Junta se está poniendo en peligro la salud de la gente de Soria en plena pandemia mundial en pleno siglo XXI y todo ello por una decisión de Igea y Casado", ha lamentado el secretario regional de la formación.

Fernández ha señalado que se llega a esta situación por la "dejadez de PP y Cs en Soria" por lo que ha lamentado la "continua ofensa" de la Junta con la provincia "convirtiendo a los sorianos en ciudadanos de quinta categoría".

"La situación actual se sabía desde hace meses y la Junta no ha hecho nada para reemplazarlos cuando dejaban sus puestos, por lo que hay que denunciar que no lo hayan previsto y que no hayan puesto soluciones de inmediato", ha señalado el líder de Podemos.

El secretario de Podemos ha insistido en que los sorianos no se curan "con mentiras, palabras ni promesas, sino con médicos" y ha lamentado que, a día de hoy, "hay cientos de sorianos sin asistencia sanitaria".

"Lamentable reacción del presidente de la Diputación"

Pablo Fernández ha calificado de "lamentable" la actitud del presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y de la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio.

"La gente está en política para defender a la ciudadanía y están actuando como mamporreros de la Junta aunque una decisión injustificada, es vergonzoso ver que dos personas con cargos importantes en su provincia se doblegan ante la Junta, así no se defiende a los sorianos y se pervierte a las instituciones", ha señalado el líder de la formación, que les ha calificado como "cómplices del desmantelamiento".

Fernández ha recalcado que Podemos exige a la Junta que "dote a Soria de nueve médicos" y que "deje de faltar a la inteligencia de los sorianos "con palabras como "reorganización" ya que "lo que está sucediendo es un recorte".

En este sentido, ha señalado que desde su partido abogan por la comisión de servicios "como vía jurídica y método más válido para que no se deje a Soria sin nueve médicos".

El secretario de Podemos ha reconocido que "tradicionalmente" se ha abusado de esta comisión de servicios, pero ha incidido que ahora es un "contexto totalmente justificado y un ejemplo de para qué sirve".

"El problema se debía haber solucionado con mucha antelación, pero una vez que ha ocurrido se debe recurrir a un instrumento legal que es la comisión de servicios y es además el deseo de los nueve médicos, y más teniendo en cuenta la situación de pandemia mundial", ha insistido Pablo Fernández.