Íscar reconoce el "desacierto" del retuit del PP de Valladolid con matices

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha reconocido el "desacierto" de la responsable de comunicación del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital, Raquel Sanz, al retuitear un tuit que animaba a tomar el Consistorio y acabar con el alcalde, Óscar Puente, tras lo que se ha quedado con "su intenso trabajo" y ha deseado que "esa misma vara de medir" se aplique "para todos".

Íscar ha recordado que desde el principio fue "contundente" con ese "desacierto" y ha defendido el gesto posterior en el que Sanz reconoció su "error" y pidió disculpas "la honra".

"Ya me gustaría que esa misma vara de medir se aplique para todo el mundo", ha subrayado el presidente de los 'populares' vallisoletanos, quien ha insistido en que "quien ha estado en ese día a día comete errores", por lo que ha abogado por quedarse "con lo importante", que es su "trabajo intenso".

Además, ha aludido a que la persona a la que se dirigía el tuit, Óscar Puente, ha hablado "muchas veces, no una, ni dos, ni tres" en sus redes personas con unos "ataques desmedidos" en ocasiones y "en ningún momento ha asumido ni ha pedido perdón".

Tras ello, ha pedido centrarse en "lo que preocupa a los vecinos de la capital y la provincia", como es "la movilidad, el soterramiento o la subida de la luz".

"Yo he sido contundente y me he expresado en el mismo foro donde se produjo el hecho. He hablado en este caso con la persona que ustedes conocen. Le he manifestado mi malestar y creo que lo que tenemos que hacer todos los responsables públicos es seguir trabajando y seguir luchando, dejarnos de enredos internos, externos y de todo este tipo de cosas que me consta que preocupa muy poco a la sociedad vallisoletana", ha sentenciado