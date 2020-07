El jefe de Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid pide responsabilidad a la ciudadanía: "Que no haya sido en vano la muerte y sufrimiento de muchos"

"Esto no ha acabado. Que no haya sido en vano la muerte y sufrimiento de muchos. Que no caiga en saco roto todo el esfuerzo". El jefe de Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid, Carlos del Pozo, ha pedido a la ciudadanía que mantenga la precaución después de que en los últimos días se hayan detectado 13 casos en Valladolid Este y ayer mismo, en el servicio de Urgencias, se identificara a dos pacientes con COVID-19. "Estamos muy preocupados", ha advertido Del Pozo durante el homenaje que ha realizado el Ayuntamiento de Valladolid por las víctimas de la COVID-19.

Este sanitario ha reconocido la labor de todos los profesionales que han trabajado durante el pico de la pandemia y ha recordado cómo llegaban a casa, cansados, donde se 'derrumbaban', sin sus seres queridos y familiares, "porque los apartamos voluntariamente". "Debajo de los EPI no hay héroes, hay profesionales comprometidos a quienes esto les ha costado su salud o la vida", ha subrayado Del Pozo.

El jefe de Urgencias del Clínico ha destacado que los pacientes "nunca estuvieron solos" porque siempre tuvo al personal de los hospitales "a su lado". "No olvidemos nunca aquellos que nos dejaron y a quienes quedaron huérfanos. No los recordemos como números, si no con nombres y apellidos", ha pedido durante el acto, acompañado de un piano.

Del Pozo también ha hecho un llamamiento a defender la Sanidad Pública, a hacer un uso "responsable" de este servicio. "Estamos al límite de nuestras fuerzas y es el momento de parar y planificar. Si no hay medios, personal ni contratos dignos, podemos volver a tener una situación insostenible", ha reclamado.

Este médico, que ha acudido al acto en representación de todos los sanitarios, ha reconocido que al principio muchos veían la pandemia "con cierto escepticismo". "Si hace 6 meses nos hubieran contado lo que iba a suceder, no le hubiéramos creído. Ninguno estábamos preparados para vivir lo que hemos vivido", ha señalado.

"Fue una avalancha imparable. Vimos pacientes que en pocas horas se deterioraban y necesitaban respiradores", ha recordado Del Pozo, ante un "enemigo desconocido", al que se enfrentaron "con mucho miedo e incertidumbre", pero también desde la "empatía, humanidad y unidad".

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha insistido también en la importancia de que se mantenga la precaución: "Que tantas muertes, tanto esfuerzo y tanto sacrificio no sean en vano depende fundamentalmente de nuestra responsabilidad"."Se ha demostrado que nuestra sociedad es altruista, generosa y responsable con sus obligaciones, lo que ha de llenarnos de orgullo", ha ensalzado Puente.