Levantan un acta a un gimnasio de Valladolid por una fiesta en el interior con 60 personas bebiendo

La Policía Municipal de Valladolid ha levantado un acta a los propietarios de un gimnasio ubicado en un barrio de la ciudad del Pisuerga tras constatarse que se estaba celebrando una fiesta en el interior con la presencia de hasta 60 personas que, además, estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron en torno a las 21.25 horas del sábado, 4 de septiembre, cuando los agentes tuvieron que intervenir en este local dedicado a la práctica de deporte donde localizaron a 60 personas bebiendo. No obstante, al encontrarse en el interior de un local y no en la vía pública no fueron sancionadas por consumo de alcohol.

En total, la Policía Municipal de Valladolid ha levantado este fin de semana un total de cuatro actas por incumplimiento de las medidas anti-COVID, entre ellas de la citado gimnasio.

Por otro lado, se han levantado doce actas por ruidos en domicilios particulares y se ha denunciado a 37 personas por consumo de alcohol en vía pública o botellón. A estas se suman otras trece actas por tenencia de sustancias estupefacientes y otra por faltar el respeto a los agentes de la autoridad.

Asimismo, consta otra acta por la intervención de una navaja, otra por la tenencia de un altavoz que hacía sonar música a un volumen muy alto en una plaza de la ciudad y otra por estar en posesión de cinco botes de pintura con los que se cometían actos vandálicos.