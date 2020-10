Pesquera de Duero (Valladolid) recuperará mañana la normalidad tras 14 días de confinamiento

El municipio vallisoletano de Pesquera de Duero recupera este martes la normalidad tras 14 días de confinamiento, según señalan fuentes de la Consejería de Sanidad. Actualmente, la incidencia en la zona básica de salud a la que pertenece Pesquera (Peñafiel) tiene una incidencia de 20 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sanidad no proporciona datos por municipios, si no que tiene una estrategia basada en las zonas básicas de salud.

Hay que recordar que la Consejería de Sanidad publicó el pasado lunes, 21 de septiembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), nuevas medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en la localidad.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid no ratificó el pasado día 17 las medidas sanitarias contenidas en la Orden SAN/851/2020 (16 de septiembre) por la que se adoptaban medidas sanitarias preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero.

En su auto, el juez señalaba que las medidas adoptadas no guardaban la más mínima relación, no tenían la más mínima justificación técnica" y añadía que "un informe de situación epidemiológica, por muy bueno y completo que sea (y este no lo es), debe sustentar cada una de las decisiones que se toman. Y nada de esto se ha hecho".

Sanidad explicó que la Orden publicada el 21 de septiembre justifica estas medidas ante el "incremento significativo" del número de casos por COVID 19 en Pesquera de Duero, una tendencia al alza que comenzó en la semana epidemiológica 35 (del 24 al 30 de agosto), con un pico máximo hasta el momento en la semana 37 (del 7 al 13 de septiembre) y un total de tres brotes notificados.

La Consejería insistía en que era preciso adoptar medidas de prevención ante la evolución de la situación epidemiológica descrita en el informe de Salud Pública y con el objetivo de evitar la "posible expansión descontrolada de la COVID-19" y contener la "transmisión comunitaria" de la enfermedad en Pesquera.

Estas medidas afectaban a la movilidad y a la circulación de las personas y al desarrollo de diversas actividades que, por sus características, puedan favorecer la propagación del virus.

Unas medidas que, finalmente, fueron ratificadas el 24 de septiembre por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid.