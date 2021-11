Pilar del Olmo asume su responsabilidad en la gestión posterior al retuit que instaba a acabar con Óscar Puente "a lo Mussolini"

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado este miércoles que la formación que dirige no ha gestionado bien las "disculpas" tras el 'retuit' por parte de su cuenta oficial de un mensaje que animaba a tomar el Consistorio de la ciudad y "acabar" con el alcalde socialista, Óscar Puente, al tiempo que ha asegurado que no se tomarán "medidas" con la responsable de comunicación, que ha cometido "un error".

Así lo ha señalado Del Olmo en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que tras una rueda de prensa para presentar las mociones que llevará el Grupo al próximo Pleno municipal, ha abordado el asunto del 'retuit' después de recalcar que "no ha habido ninguna bronca" entre ella y el presidente del partido en la provincia, Conrado Íscar, con quien mantuvo una reunión este lunes y al que ha mostrado su "apoyo y respeto de siempre".

En cuanto a la polémica por el mensaje en redes sociales del que el pasado viernes se hizo eco el Grupo Popular en su cuenta de Twitter, Del Olmo ha resumido la cuestión, inicialmente, en que "hubo un error y una persona se equivocó, ha asumido su responsabilidad", opinión que afirma que comparte con el presidente del partido, a lo que ha añadido que no es "necesario" tomar medida alguna.

"Raquel Sanz no fue consciente de que estaba retuiteando una barbaridad"

Eso sí, la concejal 'popular' ha aseverado que ella sería "incapaz de retuitear nada parecido" al mensaje porque va contra sus principios, pues ella defiende que detesta "la violencia". En cualquier caos, ha matizado sobre la acción de la responsable de comunicación, Raquel Sanz, que "un error lo tiene cualquiera" y considera que la periodista "no fue consciente de que estaba retuiteando una barbaridad".

Pero la presidenta del Grupo Municipal ha rechazado asumir responsabilidad por el retuit ya que insiste en que es un error que no ha cometido ella y que defiende que no conocía hasta que se enteró de la polémica que había generado. Así, solo ha llegado a reconocer que si tiene alguna responsabilidad sobre el comentario al respecto del tuit de un ciudadano vallisoletano sería "in vigilando".

Por el contrario, sí que ha asumido personal y exclusivamente la responsabilidad sobre la "gestión de las disculpas" públicas que se han manifestado tras el mensaje: "No hemos gestionado bien las disculpas y eso sí que es mi responsabilidad", ha recalcado.

Aunque ha precisado que inicialmente llamó al alcalde para manifestarlas directamente pero no le cogió el teléfono y "tampoco devolvió la llamada".

Sobre Puente, ha añadido que aunque los 'populares' piensen que "políticamente" su gestión es "desastrosa", en el ámbito personal nadie le desea "ningún mal y menos en los términos reflejados" en el mensaje. "Personalmente le tengo aprecio al alcalde, nos encontramos por los pasillos, nos saludamos... ¿cómo va a ser mi grupo municipal el que quiera hacer eso al alcalde?", se ha preguntado, antes de reconocer que le "horrorizan" ese tipo de mensajes.

Sobre la reunión que mantuvo con Conrado Íscar el pasado lunes, Del Olmo ha querido precisar que no tiene "enfrentamiento" con el dirigente provincial del partido y ha defendido su "buena coordinación y buena sintonía". "Hemos apoyado y respetado siempre a Conrado, antes y después de ser presidente", ha aseverado.

También ha añadido que informó al presidente de "algunas cosas" si bien ha matizado que "creía" que había una "persona de enlace entre el Grupo y el partido", y por ello ha reconocido que ha podido haber un "fallo de comunicación" si bien ha apostillado que "evidentemente eso se va a mejorar y se ha mejorado".

"sería una cobardía abandonar el barco"

En cuanto a su futuro en el partido de cara a las elecciones municipales de 2023 ha asegurado que sigue con intención de "no abandonar" el mandato y ha aseverado que "sería una cobardía abandonar el barco" en unos momentos "difíciles".

A este respecto, ha reflexionado que "como en todos los grupos políticos" hay momentos de "altos y bajos, unas veces estás más a gusto y otras no", pero ha defendido que se siente bien en el Grupo Municipal y que los compañeros la han "arropado", antes de reiterar que la responsabilidad sobre el asunto es suya y de recalcar que lo importante es "seguir trabajando por Valladolid".

Mensajes con "ataques violentos"

De hecho, ha afirmado que ha sido "duro" en los últimos días los "ataques violentos" que asegura que han sufrido en las redes sociales tanto ella como el concejal José Antonio de Santiago-Juárez. "A mi hasta me daba miedo salir a la calle, hemos recibido muchos insultos y muchas amenazas", ha enfatizado.

Finalmente, ha considerado que "lo que importa de verdad no es esto", en relación a la polémica por el 'retuit' a la que no ve "de mucho interés para los ciudadanos", a quienes entiende que lo que les importa es que los políticos trabajen por ellos.