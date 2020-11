El PP de Valladolid acusa al Ayuntamiento de no tomar medidas para proteger a la ciudad del COVID-19

El Grupo Popular acusa al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de no hacer nada para frenar la expansión de la pandemia, cuando a Valladolid le está costando bajar de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pilar del Olmo recuerda que su Grupo ha llevado mociones relacionadas con la prevención del coronavirus en cuatro ocasiones en los últimos meses. "Ya en julio, cuando comenzaron los primeros rebrotes tras haber superado la primera ola, pedimos que se extremaran las medidas de vigilancia en el cumplimiento de la protección a la salud de los ciudadanos de Valladolid, pero el equipo de Gobierno, junto con el Grupo Municipal de Ciudadanos, rechazó todas las medidas.

"Transcurrieron 43 días y la situación de Valladolid había pasado de preocupante a alarmante, ya que, mientras el 28 de julio casi ninguna de las 20 zonas básicas de salud de la capital estaba en situación de riesgo, el 9 de septiembre ya había transmisión comunitaria del virus", recuerda Del Olmo. Ante esta situación, el Grupo Popular presentó una nueva moción con los mismos objetivos: que dentro de las competencias municipales, se hiciesen todos los esfuerzos posibles para proteger la salud de los vallisoletanos. "Pero, ante la incomprensión de este Grupo, el equipo de Gobierno volvió a votar en contra", subraya la presidenta del PP en el Ayuntamiento.

La inacción del alcalde y su equipo llevó a los populares a elevar en el pleno de octubre, cuando la ciudad vivía una situación límite, una nueva moción. "Unos días antes, el propio alcalde había invitado al autoconfinamiento. Era necesario tomar medidas porque hasta el momento, con su negativa, lo único que había conseguido era que ganase el virus y perdiesen los vecinos", declara Del Olmo. "El alcalde reconoció en Twitter que Valladolid languidece, sin embargo, no hace nada para evitarlo. Ni siquiera cumple lo pactado. Había acuerdo, medidas y dinero, no tenía excusa, solo había que ponerse a trabajar, pero es algo que le cuesta mucho porque volvió a rechazar todas nuestras propuestas y, de esta manera, volvía a dar la espalda a los vallisoletanos", afirma la edil popular.

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento sostienen que no se trata solo de que el equipo de Gobierno no está tomando suficientes medidas, sino de que el discurso del alcalde hacia los vecinos es incoherente y ponen varios ejemplos. "Puente pasa de invitar a los vallisoletanos a que se queden en casa para evitar la propagación del virus a, cuando la situación sanitaria ha empeorado mucho, animarles a ver las luces, lo que da lugar a las no recomendadas aglomeraciones, y a asegurar que no se corre riesgo en ellas", censura Del Olmo, quien recuerda que Óscar Puente rechazó, a propuesta del PP, que se instase a la Junta a hacer test masivos de antígenos a la población como forma de controlar la pandemia y, hace unos días, "era el alcalde, en una emisora de radio, el que proponía la realización masiva de estas pruebas, ¿a qué está jugando? Es un tema muy serio para comportarse como una veleta", critica Pilar del Olmo.

"El alcalde también arremetió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por las medidas que estaba tomando y ahora es la Comunidad que mejores resultados está obteniendo para frenar la expansión del virus", declara. A su vez, Del Olmo se muestra sorprendida por las declaraciones del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana sobre que en las aglomeraciones producidas en la calle Santiago por la iluminación navideña no se incumple ninguna medida. "Conviene recodarle que una de las primeras que se adoptaron y que se ha demostrado como el principal elemento en la lucha contra el coronavirus es la distancia social", sostiene la concejal del PP.

En contraste con esta actitud, el Grupo Popular anuncia que en el pleno de diciembre insistirá en que se realicen test a los empleados municipales, incluidos los de AUVASA, y propondrá que se faciliten mascarillas a los sectores más desfavorecidos de la ciudad, como se ha hecho en otras ciudades, por ejemplo, Salamanca a los mayores de 65 y menores de 14, Burgos a los mayores de 65 años, Palencia a los mayores de 70 años y colectivos sociales más vulnerables y Segovia a personas desempleadas. Recuperación económica y social En el pleno de noviembre, el Grupo Popular, a través de una moción, ya buscaba reactivar la actividad económica y el empleo en Valladolid. "Todos estamos de acuerdo en que el objetivo fundamental ahora es que frenen las muertes por covid y los contagios, así como evitar el colapso de los hospitales.

Pero tenemos que intentar conciliarlos con el mantenimiento del tejido comercial y hostelero, tan importante económicamente y para el empleo de nuestra ciudad. Por eso ya presentamos una moción para ayudar a estos sectores, porque pienso que, frente a la crisis económica que provoca la pandemia sanitaria tenemos que provocar una epidemia de ayudas a autónomos y pymes, pero parece que Óscar Puente no opina igual y, una vez más, rechazaron nuestra propuesta", declara la presidenta de los populares en el Consistorio. Del Olmo subraya que no van a dejar de insistir en lo que creen fundamental, por eso informa de que en el próximo pleno solicitarán más ayudas para el comercio y la Ayuntamiento de Valladolid Grupo Municipal Popular 3 hostelería, "porque no se pueden cerrar sectores sin ofrecerles apoyo", sostiene la presidenta del PP en el Ayuntamiento.