El PSOE pide un plan de choque a la Junta de Castilla y León para reformar la estación de autobuses de Valladolid. “Esto necesita un plan de choque urgente porque se cae a cachos, está en una situación absolutamente inaceptable y proyecta una imagen de Valladolid absolutamente tercermundista”, ha explicado a los medios de comunicación junto a la estación de autobuses. El exregidor vallisoletano ha anunciado que “probablemente” traslade esta cuestión como una moción al próximo pleno municipal.

Puente también se está planteando hablar con el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León para que reclame esta infraestructura a la Junta de Castilla y León, la Administración que tiene competencias en esta materia. “Dado que el señor Carnero tiene tan buena relación con el presidente de la Junta de Castilla y León, vamos a aprovechar para que reivindique y reclame, ya que está reclamando cosas que sabe que no van a suceder, que de una vez por todas actúen sobre la estación de autobuses, ya que parece que, como digo, va a parar el proyecto de integración ferroviaria”, ha reclamado el líder de la oposición municipal.

Puente, que ha estado ocho años en la Alcaldía, ha reprochado la “situación tercermundista” de la estación de autobuses “en una de las ciudades más pujantes y moderna de Europa”. “No he viajado a Namibia ni Mali, pero sí he visto alguna película, fotos y la verdad es que si uno se quiere transportar a alguno de esos dos países en Valladolid no hace falta que coja el avión. Con venirse a la estación de autobuses ya lo tiene hecho”, ha ironizado antes de decir que la estación de autobuses “no está a la altura” de la ciudad.

Y más en un momento en el que parece que el proyecto de integración ferroviaria se va a detener en pos de una quimera que sabemos inalcanzable y una de las damnificadas será lo que tenemos aquí detrás, nuestra estación de autobuses, que estaba esperando el desarrollo del proyecto de integración ferroviaria para construirse una nueva estación, que cuenta ya con un proyecto para hacerse junto a la estación de trenes y que como consecuencia de las decisiones que está tomando el gobierno actual se verá completamente relegada“.

Esta mañana nos hemos ido a la Estación de Autobuses de Valladolid, propiedad de la @jcyl . El estado es deplorable. Si se va a retrasar o paralizar la integración ferroviaria y con ella la construcción de la nueva estación, es imprescindible y urgente actuar aquí. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 18 de julio de 2023

Puente también ha avanzado que el proyecto básico del viaducto del Arco de Ladrillo —que sufre un “deterioro enorme”— estará en el mes de septiembre y que en el primer trimestre de 2023 se podría licitar. Para el socialista, esta infraestructura “no puede esperar más tiempo”. “Esto depende de las decisiones que se tomen en el Gobierno Municipal”, ha explicado el exregidor y candidato al Congreso.

Hace unas semanas, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, aseguraba que la estación de autobuses —que no consideró “adecuada”— se construiría en Delicias “de forma paralela” al soterramiento. Sin embargo, Óscar Puente cree que los retrasos serán inevitables.

“La apuesta por el soterramiento, si paraliza la integración, va a suponer retrasos en todos los proyectos, desde la nueva estación, que no puede ser en superficie, la nueva estación de trenes, con lo cual es evidente que esta estación de autobuses no puede seguir en el estado que está por los años que se tarde en afrontar la realidad”, ha expuesto Puente.