El PSOE de Valladolid critica que “el alcalde b” solo ha firmado “tres documentos” desde que fue nombrado en octubre

El 23 de octubre de 2023 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid nombraba a como director de coordinación de Política Pública a Indalecio Escudero. El cargo, de nueva creación por la entrante corporación municipal de PP y Vox, levantó las críticas de la oposición ya desde antes de hacerse el nombramiento. El concejal del PSOE en ese momento y ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó como “alcalde b” el puesto por hacer funciones que el alcalde de Valladolid y senador, Jesús Julio Carnero, “no puede o quiere hacer para gobernar Valladolid”.

Meses después, el Grupo Municipal Socialista ha preguntado por las labores del este coordinador de Política Pública. Según explica el portavoz socialista, Pedro Herrero, “solamente ha firmado tres documentos completamente anodinos y testimoniales, que implican que no tiene ninguna responsabilidad y ningún peso en cuanto a responsabilidad dentro de la gestión municipal”.

Para Herrero este hecho refleja que “hace otro tipo de funciones de carácter político”, como una “especie de comisario político”. El edil afirma que según el alcalde este coordinador, que ostenta como funcionario, hace funciones similares a las de un director de área pero con un sueldo de concejal. en concreto 85.534 euros anuales (sin contar la antigüedad), a lo que también habría que sumar el sueldo del cargo de Secretaría que va asociado. En total, son 156.762 euros anuales. El Ayuntamiento de Valladolid fijan en 85.534,54 euros brutos las retribuciones de los tenientes de alcalde y los concejales delegados generales.

“A los funcionarios se les paga un sueldo su sueldo es proporcional a las responsabilidades que toman, y las responsabilidades se plasman en firmar. Por eso el alcalde todos los días firma, los concejales todos los días firman y los directores de área, que son los funcionarios de más alto nivel dentro de cada área, firman, salvo este señor que cobra 15.000 euros más que cualquier otro director de área de las áreas de gobierno”, critica Herrero.

El Ayuntamiento asegura que hace una “función esencial”

Preguntado por las funciones del director de coordinación de Política Pública, desde el Ayuntamiento de Valladolid han explicado que no pueden relatar lo que hace cada funcionario. Las mismas fuentes han explicado que hace “una función esencial” como coordinar todas las políticas públicas, algo que abarca a todas las áreas del consistorio haciendo de engranaje entre ellas y la Alcaldía.

Según explica el portavoz socialista, el fondo del asunto no es cargar contra un funcionario, es señalar el despilfarro del equipo de Gobierno mientras se quejan de la herencia recibida. Para Herrero, con este cargo se busca “hacer otro tipo de funciones de carácter político”.

Sobre este papel político de Escudero, Herrero asevera que no se hace de “forma transparente alguna”. “Es un señor al que no se le ve, no aparece en la comisión de gobierno, hacienda, función pública, ni en las fotos que publica el Ayuntamiento en la Junta de Gobierno”, critica.

“Funcionario de carrera y de confianza del equipo de Gobierno”

Para este cargo de director de coordinación de Política Pública el propio alcalde indicó que “el perfil que se busca es el de un funcionario de carrera, que cumpla los requisitos legales, y que, además, sea una persona de confianza del equipo de Gobierno”. Con esta descripción, como ya adelantaron el ministro y otros concejales socialistas, se decantó por Escudero, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León y hombre de confianza de Carnero habiendo sido jefe de gabinete en su etapa como presidente de la Diputación de Valladolid entre 2011 y 2019. Además, también fue director general con el regidor cuando éste era consejero de Agricultura y en el momento de su designación era viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, cargo de la Consejería de la Presidencia que el regidor ostentaba dentro de la Junta.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid presentó un recurso una semana después del nombramiento al entender que el director de coordinación de Política Pública “es un cargo que no está contemplado en el Reglamento Orgánico. y que el alcalde tendría que haberlo modificado”.