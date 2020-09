Puente cree que el juzgado se "ha curado en salud" al ratificar las restricciones en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid se "ha curado en salud" al ratificar las medidas de contención del Covid-19 dictadas por la Junta de Castilla y León para la capital y ha considerado que, dado el número de contagios, la administración regional las prorrogará durante siete días más.

Puente se ha pronunciado sobre este asunto tras participar en la eucaristía celebrada en la Catedral de Valladolid y oficiada por el arzobispo, Ricardo Blázquez, con motivo de la celebración de Nuestra Señora de San Lorenzo.

En este foro, el alcalde ha confiado en que el próximo año se puedan celebrar las fiestas de la capital vallisoletana "con normalidad". "Hoy es un día de celebración, pero es triste porque las circunstancias no son nada agradables, deseo que al año que las circunstancias sean mucho mejores y podamos celebrar de nuevo", ha señalado.

En cuanto a la polémica surgida en torno a las restricciones marcadas por la Junta Puente ha eludido pronunciarse. "Prefiero pasar página en esta historia y esperar, las cifras siguen siendo malas, no veo una evolución favorable", ha señalado, al tiempo que ha apuntado: "Imagino que se prorrogarán las medidas".

No obstante, ha aclarado que la evolución no ha sido favorable pese a la suspensión de las actividades programadas por el ayuntamiento, por lo que esto no ha tenido "una incidencia muy grande" en los resultados.

En cuanto al auto del juzgado Puente ha explicado que "es muy difícil" combatir medidas que "se presentan" como de protección de la salud. "Es muy difícil colar un argumento, la sala se cura en salud", ha concluido.