El rapero Rels B actuará en las fiestas de Valladolid el 5 de septiembre, según ha anunciado a través de Twitter el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Rels B tiene casi 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha colaborado con artistas como Don Patricio o Nicki Nicole.

El artista que llenará la Plaza Mayor en nuestras fiestas el martes 5 de septiembre será @skinnyflakk Rels B. Un artista con 3,8 millones de seguidores en Instagram y 18 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su éxito “A mi” cuenta con 430 millones de reproducciones en YouTube pic.twitter.com/dTjhuw3zvD — Oscar Puente (@oscar_puente_) 6 de mayo de 2023

El rapero se suma al cartel de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que ya incluyen artistas como Tanxugueiras (1 de septiembre), Ana Torroja (2 de septiembre), Nena Daconte y La La Love You (3 de septiembre), Luz Casal (4 de septiembre), Niña Pastori (8 de septiembre) y The Blow Monkeys, The Christians y Tony Hadley Band (9 de septiembre). Todavía no se sabe qué artistas actuarán en la plaza Mayor de Valladolid el 6 y 7 de septiembre.