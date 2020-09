El fin de las restricciones permite a Valladolid pensar en una Seminci "semipresencial" y el nacional de Pinchos

La concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, ha mostrado la satisfacción del equipo de Gobierno con el "levantamiento" de las medidas sanitarias restrictivas que estaban vigentes desde el pasado 2 de septiembre en la ciudad, y ahora se puede pensar en una Seminci "semipresencial" y en la realización del Concurso Nacional e Internacional de Pinchos y Tapas.

Así lo ha señalado la edil socialista en declaraciones a los medios de comunicación después de que la Junta de Castilla y León informase en la tarde de este martes al Ayuntamiento de Valladolid de que no iba a prorrogar las medidas sanitarias, que estarán vigentes hasta la medianoche entre este miércoles y este jueves.

La "rectificación" de la Junta de Castilla y León, según Redondo, es "muy positiva" para la ciudad porque supondrá retomar "muchas actividades" con aforos limitados, "con todas las medidas de seguridad" pero "de mejor manera".

Así, la edil ha señalado que en primer lugar las actuaciones musicales y culturales del programa 'Otoño a Cielo Abierto' para los dos próximos fines de semana podrán realizarse con un mayor aforo de lo previsto, ya que se contaba con las 25 personas en espacios cerrados y 50 al aire libre que establecían las medidas sanitarias vigentes hasta hoy. Igualmente, se seguirá adelante con la programación para estos días del LAVA y el Teatro Calderón con aforos máximos del 25 por ciento de la capacidad.

Además, ha subrayado, el fin de las medidas más restrictivas permite "pensar" en una Semana Internacional de Cine "semipresencial", prevista para dentro de un mes, y en la celebración a primeros de noviembre del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, así como el certamen internacional.

Redondo ha confiado en que todos estos eventos se van a poder llevar a cabo aunque ha subrayado que los espacios culturales que el Ayuntamiento gestiona son "seguros, guardan las medidas" y no consta que haya habido ningún caso de contagio en ello en los últimos meses.

Eso sí, Redondo ha considerado que "no se entiende muy bien" el levantamiento de las medidas porque "los datos no parece que avalen el cambio", pero en cualquier caso ha incidido en que las medidas "no eran las adecuadas" y ha interpretado que la Junta "se ha dado cuenta" de que unos aforos tan limitados "no eran la solución".

Concurso provincial de pinchos

Este mismo miércoles se ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento entre la Concejalía de Cultura y Turismo y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en la que se ha acordado que el Concurso Provincial de Pinchos, que había comenzado este lunes solo en su fase de valoraciones del jurado debido a la imposibilidad de ofrecer las tapas en las barras, reanude su "ruta" de pinchos este viernes, 25 de septiembre.

La presidente de la Asociación de Hosteleros (Apeh), María José Hernández, ha mostrado también la satisfacción del sector con el levantamiento de la clausura de las barras en establecimientos y ha confirmado que los pinchos del concurso se podrán degustar entre este viernes y el domingo 4 de octubre.

Además, ha apuntado que los clientes podrán disfrutar de las tapas con bonos de consumo, ya que se mantiene la iniciativa que ofrece, a un precio de 15 euros, un talonario con 20 bonos de descuento de un euro cada uno.

La concejala de Cultura y Turismo ha matizado que los establecimientos deberán garantizar las medidas sanitarias en las barras, pero ha considerado que poder llevar a cabo esta actividad es "fundamental para el sector, para que la actividad no se pare".

El trabajo del jurado del Concurso provincial sigue adelante este miércoles en el ultimo día de competición, y esta tarde se llevará a cabo la deliberación y votación, cuyo resultado quedará recogido en un acta notarial con los premiados, la cual quedará custodiada hasta la celebración de la entrega de premios, que se baraja que podría ser el lunes 5 de octubre.

Por otro lado, Hernández ha apuntado que la Apeh trabaja con el Ayuntamiento también en una "doble vía" para que las ayudas que se han anunciado para el sector recojan también la posibilidad de destinarlas a la compra de estufas para poder mantener las terrazas en mejores condiciones en los meses de frío.