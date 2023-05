Uno de cada diez funcionarios de la Diputación de Zamora se presenta en las elecciones municipales

Uno de cada diez funcionarios de la Diputación de Zamora se presenta en los comicios del 28M. Según las comprobaciones que ha realizado este periódico, son 43 los trabajadores públicos que han sido incluidos en diferentes puestos de las listas electorales de 29 municipios.

La inmensa mayoría de estos funcionarios se presentan por el Partido Popular (37) y cinco empleados públicos se presentan por el Partido Socialista. Uno de ellos está en las listas de Izquierda Unida. La mayoría de los municipios tienen poca población (como Viñas, que tiene 160 habitantes; o Almeida de Sayago, de 400 habitantes), pero también hay dos personas en la lista del PP que se ha presentado en Zamora capital.

Además de en Viña, Almeida de Sayago y Zamora, estos funcionarios se presentan en Melgar de Tera, morales de Rey, Santa Croya de Tera, Sanzoles, Vezdemarbán, Pobladura de Valderaduey, Almaraz de Duero, Arcenillas, Casaseca de las Chanas, Castrillo de la Guareña, Guarrate, Jambrina, La Hiniesta, Mahíde, Manzanal del Barco, Monfarracinos, Morales del Vino, Pajares de la Lampreana, Palacios del Pan, Rábano de Aliste, Riofrío de Aliste, San Pedro de la Nave-Almendra, Trabazos, Villadepera, Villalazán y Villaralbo.

Una Diputación dirigida por el PP desde 1983

Solos tres partidos políticos han presidido la Diputación de Zamora desde la Transición: UCD estuvo cuatro años, el Partido Popular dirigió la Administración provincial durante 36 años y Ciudadanos ha dirigido (con un único diputado y en coalición con el PP) este último mandato.

En 2019 se produjo un pacto postelectoral por el que PP y Ciudadanos gobernarían en coalición (hasta que Mañueco, que ahora gobierna con Vox, rompió el acuerdo) a cambio de varios altos cargos del partido liberal en diferentes Administraciones como la Alcaldía de Palencia, la Diputación de Burgos o la de Zamora a pesar de que el Partido Popular era el partido con más representación.

Ciudadanos solo tiene un diputado provincial, que es el presidente de la Administración provincial, Francisco José Requejo. Hace unos meses abandonó Ciudadanos y montó —con otros ex del partido naranja— Zamora Sí, un partido que pretender ser “transversal” y atraer representantes de todos los partidos políticos. De hecho, este jueves la Guardia Civil de Zamora ha acudido a la residencia de ancianos de Moraleja de Sayago por un fraude electoral. Su alcalde, que estuvo en el PSOE y en la escisión Ahora Decide, se presenta esta vez por Zamora Sí.

El Partido Popular no contesta

Este diario se ha puesto en contacto con el Partido Popular de Zamora, pero no ha recibido ninguna respuesta. El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, resta importancia a este asunto. “Qué más da que seas médico o funcionario”, responde a este diario Fagúndez, que recuerda que el PSOE tiene 1.500 candidatos para 248 municipios, además de las pedanías.

“Cinco —funcionarios— de 1.500 no me parece un número significativo”, agrega el líder socialista provincial. Fagúndez recuerda que Zamora es una provincia muy despoblada pero que tiene “muchísimos” municipios. “Es una proporción muy pequeña”, dice.

Los funcionarios se presentan por diferentes números en la lista electoral, algunos de ellos incluso son suplentes. Sin embargo, ocho de los funcionarios que se presentan este domingo acuden como número 1 en la lista, todos ellos del Partido Popular —Bernardo Casado Fernández (Viñas), Carmen Lorenzo Coca (Morales del Vino), María Carmen Rodríguez Beneitez (Pajares), Alejandro Sánchez Lorenzo (Almendra) y Jesús García Gómez (Castrillo de la Guareña) y Juan José Martín Roldán (Almaraz)— salvo dos socialistas —José Anta Fernández (Manzanal), Ana María Píriz López (Pobladura)—.

Algunos funcionarios son actualmente concejales

De hecho, algunos de ellos son actualmente concejales en varios municipios (Guarrate, Jambrina, La Hiniesta, Riofrío de Aliste y Trabazos) y uno de ellos —Casado Fernández— aspira a revalidarse en la Alcaldía.

Además, algunos de estos funcionarios que concurren en las elecciones del 28M también son delegados sindicales o se presentaron en las listas por Unión Sindical Obrera (USO). Este diario ha podido confirmar que tres delegados sindicales se presentan en las listas municipales y otros siete que estaban incluidos en la lista.

La página web de la Diputación de Zamora no tiene información publicada sobre los representantes de los trabajadores, como sí tiene la Diputación de Valladolid. Todos estos funcionarios vinculados a USO se presentan por el Partido Popular.

El secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, Luis Deleito, rechaza que puedan colisionar los intereses y defiende la libertad, la autonomía, el pluralismo y la solidaridad del sindicato. “Nosotros no entramos en cualquier tema político salvo que afecte a los trabajadores.

Y si se trata de un delegado sindical con cargo interno no puede se representante político y tendrían que dimitir de alguno de los cargos; pero este no es el caso. No son responsables de sector ni a nivel territorial“, explica Deleito.

El responsable sindical asegura que esta situación se repite en otras partes de España como en Cataluña (por ERC), Baleares (Podemos) o Soria (PSOE). “Nosotros no entramos ni decimos nada. Defendemos la pluralidad”, asevera.