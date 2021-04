Las restricciones de Semana Santa cierran al turismo rural: "Solo pueden venir convivientes, como en las casas normales"

En los gimnasios y hoteles, el aforo máximo es del 33%. En las terrazas, seis personas por mesa, con aforo del 75%. Y en las casas rurales, solo convivientes. "Llevamos desde septiembre con aforos mínimos, pero hasta Semana Santa, las cuatro personas podían ser de distintos núcleos de convivencia. Y ahora en Semana Santa, solo convivientes. No nos tratan como un negocio, si no como si fuéramos casas particulares", protesta Julio Sánchez, de la plataforma SOS Turismo Rural de Castilla y León.

La Semana Santa sería cualquier otro año el pistoletazo de salida para la temporada alta del turismo rural, la primavera. El año pasado, España estaba confinada en sus domicilios y este año, las restricciones vuelven a cerrar el turismo rural, limitado a convivientes. Las asociaciones y plataformas del sector aseguran que están funcionando "un poco mejor" las casas pequeñas, porque son las que las familias -padres y niños- pueden reservar.

Muchos empresarios de turismo rural reclaman que se "adapten" los aforos y que no se aplique el mismo criterio para viviendas de cuatro personas que de veinte, que se tengan en cuenta los metros cuadrados o las características de los establecimientos. Piden un marco normativo que les permita trabajar cumpliendo unas normas, como se hace en otros sectores, sin que vaya en detrimento la Salud Pública.

A estas peticiones se une el factor 'cierre perimetral' de Castilla y León. Están permitidos los viajes entre las nueve provincias, pero no pueden venir turistas de Galicia, Asturias, Madrid, etc.. "Castilla y León no puede cubrir ni de lejos la oferta que hay. No hay demanda suficiente", lamenta el presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, Gerardo Otero.

"La semana Santa está siendo un desastre pues el confinamiento perimetral y los aforos reducidos han puesto al sector del turismo rural con un nivel de ocupación en torno al 5% sobre el 95 que estamos acostumbrados a tener por estas fechas", calcula el presidente de la asociación Valladolid Rural, Luis Chico.

La plataforma SOS Turismo Rural propone que, cuando haya un crecimiento de la incidencia, se aísle solo a esa zona básica de salud para contenerlo, pero permitir el movimiento entre espacios con menor impacto del coronavirus.

En Castilla y León hay registrados 3.813 alojamientos rurales con 36.659 plazas, muchos de los cuales no tienen previsto abrir a corto plazo. La situación es desigual en las provincias: Segovia tiene más viviendas con gran capacidad que otras provincias como Zamora, por ejemplo. "En la zona de Sanabria hay complejos de cabañas para cuatro personas y permite juntarse a familias y amigos sin estar en el mismo espacio", ejemplifica Susana Calle, empresaria de Zamora.

"Los alojamientos pequeños no estamos sufriendo tanto, porque el límite de cuatro nos afecta, pero no mucho. Pero los alojamientos de 16 plazas... es imposible alquilarlos", indica el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Burgos (Turalbur), Francisco Hernansanz. "En esos casos es totalmente inviable porque hay unos gastos mínimos. Las casas de más de cinco plazas están cerradas porque no les compensa", añade Susana Calle.

"El atractivo de la estancia en una casa rural se basa en la reunión de amigos y familiares que buscan entornos tranquilos donde pasar unos días. Las últimas medidas COVID nos obligan a acoger únicamente a turistas convivientes; por lo que nos hemos visto obligados a anular la mayoría de reservas", se queja la presidenta de TurSoria, Beatriz Calavia.

"Hay muchas consultas, pero con los constantes cambios en las normas, cancelan o no reservan hasta el último día", explica una empresaria del sector en León, Merche Ramos, que denuncia "verdaderos dramas y desesperación" entre los empresarios y trabajadores del sector.

El sector también pone sobre la mesa la cuestión de pruebas de detección de COVID-19 y las contradicciones que hay en España, donde te puedes mover en todo Castilla y León, pero no puedes coger un vuelo en Madrid, pero puedes volver desde el extranjero con una PCR negativa, pero no puedes viajar a otra comunidad, aunque la distancia sea menor.

"Si se puede venir desde el extranjero con una PCR negativa, ¿por qué entre comunidades no? Nosotros registramos todos los datos de los viajeros, hay plataformas que permiten apuntar si vienen con una prueba de COVID", plantea Merche Ramos, empresaria del sector en León. Varios expertos advierten el riesgo del exceso de confianza que puede generar hacer PCR y que alguna prueba sea un falso positivo.

En pleno debate sobre las medidas a aplicar en el turismo rural -que en un año prepandemia podía facturar 70 millones de euros-, la ocupación es "mínima". Las asociaciones calculan que se llenarán el 15-25% de todos los establecimientos, ocupándose solo las casas rurales más pequeñas. "No vemos que se vaya a resolver claramente. Esta agonía... hay gente que no la puede soportar. Casi todos estamos prácticamente cerrados desde septiembre", lamenta Ramos. Los alojamientos rurales se ponen en marcha con la Semana Santa convirtiéndose en "un punto de inflexión" y "el arranque de la temporada", explica Chico. Pero este año, no está claro que sea ese 'arranque de temporada' que todos esperan.

El sector del turismo rural lleva "sin ingresos" desde marzo de 2020 -salvo los meses de julio y agosto y espera poder aumentar su actividad después del estado de alarma -que termina el 9 de mayo, salvo cambios en el acuerdo-. La perspectiva para verano es "buena" si el Gobierno mantiene la misma estrategia que el año pasado, pero tampoco eso está muy claro. La presidenta de Tursoria concluye: "Solo deseo y espero que se encuentre un término medio para poder trabajar y mantener a este virus vigilado".