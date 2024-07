Las bodegas de la Ribera del Duero rechazan las macrogranjas y plantas de purines que las “ponen en riesgo”

Las bodegas de la Ribera del Duero han rechazado las macrogranjas y plantas de biogás de tratamiento de purines, que califican de “industria excluyente” y que “ponen en riesgo” la subsistencia de los viticultores. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen ha mostrado su “preocupación” por la instalación de estas fábricas en terrenos “próximos” a los viñedos y proyectos enoturísticos.

El organismo ha defendido a través de un comunicado que este tipo de proyectos “invaden y dificultan” el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos en la zona cuando existen “alternativas viables” mientras que la zona de la Ribera del Duero “se caracteriza por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural”.

Para el Consejo Regulador, estas empresas harán que las bodegas sean “desplazadas o directamente destruidas”. “No se trata de una incompatibilidad en la que ambas partes estén en pie de igualdad y se excluyen mutuamente, sino de una actividad que invade con sus emisiones el ámbito de la otra, impidiéndola continuar con su actividad, solo porque normativamente pueden hacerlo”, expone el organismo responsable de velar por la autenticidad de los vinos de Ribera del Duero.

El Consejo Regulador considera “urgente” evitar la instalación de cualquier proyecto “que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona”.

“La zona amparada por la DO Ribera del Duero ofrece unas condiciones únicas y especialmente adecuadas para la producción de uva y la elaboración de vinos de excepcional calidad. Esta vinculación de la calidad de la producción con el territorio es de carácter esencial, no se puede obtener fuera de la zona amparada; los viticultores y bodegueros no obtendrían los mismos resultados en otros territorios, es imposible, a diferencia de lo que sucede con las otras actividades, que no tienen vinculación con ningún territorio concreto y pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción”, sostiene el Consejo Regulador de la DO, demarcación compuesta por más de 300 bodegas.