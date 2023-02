Castilla y León 'sorprende' por su playa: la Junta usa una imagen de stock para sus redes y le llueven las críticas

Un anuncio y un desliz en la foto que acompaña el mensaje. ¿Cuántas veces se habrá visto a un Community Manager equivocándose al usar una foto de stock? En este caso le ha tocado a la Junta de Castilla y León que, para anunciar el transporte rural a la demanda, ha usado una imagen de una carretera estrecha con un bucólico y frío paisaje.

🚌Si vives en el medio rural y necesitas trasladarte a otro municipio para acudir al médico o hacer la compra, #CastillayLeón te ofrece el transporte a la demanda



📞Reserva en el 900 20 40 20

🖱️Consulta rutas y horarios o gestiona tu billete aquí https://t.co/CZjYOZqPql pic.twitter.com/RwL3bmiHzt — Junta de Castilla y León (@jcyl) 5 de febrero de 2023

El problema viene con los componentes de la imagen: ovejas, bien; carretera estrecha, bien; niebla, bien; montañas, bien; playa y mar en el margen derecho, mal. Y de ahí vienen las críticas y bromas de los usuarios que han visto la publicación, aún sin retirar y que lleva más de 71.000 reproducciones desde el domingo.

Al descubrirse la fantástica playa marítima en una comunidad de interior, los usuarios han hecho bromas con el asunto: “¿Qué parte de Castilla es la de la foto?? Me gustaría ir a la playa un día de estos”. “Castilla y León independiente y con salida al mar”, decía otro, en clara referencia a la necesidad de hacer que esta autonomía tenga su propia costa.

“Que insinúen que la única opción es que te vayas a otra comunidad (con playa) me parece bastante poético”, aseguraba un usuario. Y es que el episodio de críticas ha arreciado con este tuit. La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León cargaba contra el Ejecutivo acusando de “redomados incompetentes” a los que gestionan la Junta de a Castilla y León y se preguntaba si “nos pueden iluminar sobre qué playa es a la que nos lleva esa carretera teniendo en cuenta que ni tenemos playa ni carreteras autonómicas decentes. No les da pudor.

Los redomados incompetentes que gestionan la Junta de a Castilla y León nos pueden iluminar sobre que playa es a la que nos lleva esa carretera teniendo en cuenta que ni tenemos playa ni carreteras autonómicas decentes????

No les da pudor!!! https://t.co/QnhcEhri4M — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) 7 de febrero de 2023

Este error ha vuelto a recuperar un tema que, gracias a las constantes polémicas del Ejecutivo PP-Vox, pasa con frecuencia inadvertido. Castilla y León tiene más de 11.300 kilómetros de carreteras, lo que la convierte en una de las autonomías con mayor cantidad de calzada, de las cuales más de 2.507 kilómetros tienen un ancho inferior a seis metros, algo que se parece a la imagen empleada y que, además el estado de conversación difiere de la idílica vía que se ve.

Estas son las carreteras que transitamos quienes vivimos en el medio rural. Y sí tenemos que trasladarnos a otros municipios (no conectados con transporte público) si queremos acudir al médico; ya que han suprimido varios días por semana de atención en el consultorio rural. pic.twitter.com/ytpfbdKyKq — Alezhas (@Alezhas) 6 de febrero de 2023

La imagen del usuario @Alezhas se corresponde más con el estado de las carreteras secundarias y terciarias que tienen que transitar los habitantes del medio rural de Castilla y León a diario, con los riesgos que ello conlleva. La mayor parte de las críticas iban en contra del estado de las calzadas. Un tuitero aseguraba que “es una vergüenza la mierda de carreteras que tenemos en Soria”, otro apelaba a la Junta direcamente: “Aún seguimos esperando que arregléis la BU-825. ¿Qué creéis que piensan los de la Rioja al entrar en CyL y encontrarse con esta carretera?

También desde el PSOE, su secretario de Organización en Palencia ironizaba con la foto y las carreteras: “La playa que hay a la derecha no sé si es la Cuéllar o la de Fuentesaúco. Pero yo creo que Castilla y León no es, y no es por la playa, si no por el buen estado de la carretera de titularidad autonómica”.

El segundo apartado de críticas, algunas de ellas con humor, tienen que ver con el estado de saturación de la Atención Primaria, la disminución de la visitas de médicos y enfermeras en el medio rural y el cierre de consultorios en pueblos. “¿Cómo se puede tener la cara tan dura? En algunos pueblos de la provincia de Soria nos tenemos que trasladar a Soria porque nos habéis quitado un día de pediatra”, afirmaba un tuitero.

La foto usada por la Junta de Castilla y León en Twitter, rastreando su origen, se encuentra en el banco de imágenes stock Pexels, de carácter gratuito subido por una usuaria en un viaje a Islandia, que, también tras consultarlo, por el momento no es la décima provincia de Castilla y León. Todavía.