Estudiantes de la Universidad de Valladolid protestan por los exámenes presenciales: "Queremos que sepan que no estamos de acuerdo"

"Lo único que queremos es que sepan que no estamos de acuerdo y que no nos han tenido en cuenta. Estamos intentando que nos escuchen", reclaman un centenar de estudiantes de la Universidad de Valladolid que se han organizado para montar una 'tuiteada'. La idea es mover el hashtag #LaUVaPasa para visibilizar su enfado -también con memes- por la presencialidad de los exámenes.

"Ayer estuvimos hablando por un grupo de amigos de la carrera sobre los exámenes presenciales, aunque ya hace tiempo comentamos que no nos parecía bien ni seguro para nosotros. Entonces pensamos que estaría bien hablarlo con más gente, puesto que vimos por Twitter muchas quejas sobre esto y estábamos seguros que casi nadie vería normal esta situación", explica una alumna de Periodismo que prefiere mantener el anonimato.

Los delegados de Periodismo comenzaron a hablar con los de otras carreras de la Facultad de Filosofía y Letras y poco a poco, se fueron uniendo estudiantes de varias especialidades gracias a las redes sociales, como se ha hecho en otras universidades de España. Crearon una imagen que instaba a tuitear este hashtag y ha corrido como la pólvora entre los alumnos de la Universidad.

lista para ir a clase porque mi universidad prefiere que me contagie o me entre una hipotermia antes que hacer los exámenes online #laUvaPasa pic.twitter.com/Zoi0vCYHWQ — laura (@laumv4) 8 de enero de 2021

Esta mañana, los estudiantes han recibido un correo de la Universidad de Valladolid que reconocía "el alto nivel de alerta sanitaria" y en el que la vicerrectora de Estudiantes se comprometía a "permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias", pero que se mantenía la presencialidad de los exámenes. "Siempre que sea posible, las pruebas se realizarán de manera presencial, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias que garanticen una presencialidad segura", defiende en el documento adjuntado por la institución académica.

Cristina Merino, delegada de Educación Social en el Campus de Palencia, recuerda los problemas que ha habido durante el curso, con aulas "en las que el metro y medio no estaba garantizado". "Nos prometieron aulas espejo y a día de hoy no sabemos dónde está", protesta. "Somos 40 personas y en clase no entramos 40. No sé cómo van a garantizar el metro y medio y nadie nos escucha ni nos hace caso, ni ahora ni en septiembre", reclama Cristina.

Esta alumna defiende que algunos compañeros no han visto a sus familiares y amigos en estas fechas "para protegerlos" y ahora tendrán que estar en clase con otras 40 personas "que no sabes de dónde vienen y con gente a la que todo le da igual y que no cumple las medidas". "Nos están poniendo en peligro solo para que no copiemos, cuando hay muchas herramientas online para evitarlo", protesta Victoria, otra estudiante de la Universidad.

Pablo estudia Periodismo y sostiene que esta no es la primera vez que los exámenes son online, puesto que en junio y julio la modalidad fue online. "Ahora tenemos más experiencia, ya sabemos cómo funcionan y si salió bien en junio julio, ahora debería salir dos o tres veces mejor", suscribe. También lamenta que las condiciones del examen "no son muy adecuadas" si la clase tiene que estar ventilada y en la calle hay temperaturas bajo cero. "Cuando más rebrotes hay, nos juntan en un mismo aula, cada uno de su comunidad autónoma y con su situación particular", rechaza.

No es la primera vez que los estudiantes de la Universidad de Valladolid protestan. En abril, consiguieron que #LaUVaNoResponde fuera trending topic en España por los problemas técnicos de la institución, y a principio de curso viralizaron una foto de unos alumnos de Física sentados en el suelo porque no entraban en el aula y no funcionaba el aula espejo. La idea es repetir el mismo patrón para que la Universidad de Valladolid conozca su descontento, algo que han conseguido en esta tarde de viernes.

"Hace poco se habló de un confinamiento domiciliario y en mi clase habrá más de 200 personas en el aula (Derecho), con las consiguientes aglomeraciones antes y después de entrar, independientemente de las medidas, que es la mascarilla y ventilación", protesta Andrea. Esta universitaria afea que este curso se hayan ofrecido clases y tutorías online, pero los exámenes sean presenciales. "Hay cosas que no tienen mucho sentido. En navidades no me he podido juntar con mi familia y ahora esto", critica.

Yo creo que la UVa se cree que este meme es verdad #LaUVaPasa pic.twitter.com/jYUk1Jn7Oc — Sonia Gómez🌹 (@BurntMem0ries_) 8 de enero de 2021

El protocolo de la UVa

En el caso del profesorado en situación de riesgo que tenga un informe acreditativo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Universidad permite al docente no acudir al examen, pero la evaluación se realizará de manera presencial "mediante la colaboración de algún otro profesor".

Una propuesta similar plantea la Universidad para los estudiantes "en situación de riesgo por prescripción médica" que informaran a principio de curso a los coordinadores o que puedan justificar documentalmente su situación de riesgo. "Deberá valorarse en cada caso y siempre que se pueda, el examen se realizará de forma presencial en el aula, de manera simultánea con el resto de los estudiantes del grupo para garantizar la igualdad de condiciones para todos los asistentes".

Para avalar la seguridad, la UVa propone aulas ventiladas "con máximo distanciamiento interpersonal", pero contempla la posibilidad de que la distancia entre mesas no se produzca. "De no ser posible, el profesor estimará otras posibilidades". La Universidad no concreta a qué posibilidades se refiere en este documento remitido a los alumnos y al que elDiario.es ha tenido acceso.

Si hay algún estudiante en aislamiento o enfermo, tendrán derecho a que realizar el examen en un día y hora diferente para hacer el examen, antes del cierre de actas.

El rector responde en Twitter

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha respondido a los estudiantes en Twitter y ha defendido el protocolo de prevención para los exámenes presenciales. "No solo nos preocupamos por la salud de nuestros estudiantes, si no que también abogamos por una docencia que asegura la equidad e igualdad de oportunidades".

Desde la @UVa_es contamos con un protocolo de prevención para los exámenes presenciales; de este modo, no sólo nos preocupamos por la salud de nuestros estudiantes, sino también abogamos por una docencia que asegure la equidad e igualdad de oportunidades. — Antonio Largo, Rector de la UVa (@largo_rector) 8 de enero de 2021

El protocolo de la Universidad de Valladolid incluye la ventilación y el acceso a las aulas de examen "de manera ordenada y con tiempo suficiente" y que los estudiantes abandonen el aula y el edificio "lo más rápido posible, sin detenerse a conversar, evitando cualquier tipo de agrupación o contacto con otros estudiantes". Se recomienda que el estudiantado deposite los exámenes sobre la mesa del profesorado cuando termine y, una vez recogidos los exámenes, se recomienda depositarlos "en el interior de un sobre, caja o bolsa de plástico y no manipularlos hasta pasadas, al menos, 24 horas".

La asociación ADDE ha respaldado esta campaña y ha mostrado la "gran preocupación" por una situación que "pagan" los estudiantes. "Nos preguntamos por qué se ha de repetir la situación vivida en la primera mitad de marzo, cuando la Universidad de Valladolid hizo caso omiso a la petición de los estudiantes de comenzar una etapa online", han subrayado en un comunicado.

"Nos preguntemos cómo es posible que la presencialidad de 20.000 personas sea aprobada y recomendada por la Universidad de Valladolid, así como también por autoridad sanitaria pertinente. No comprendemos las contradicciones existentes entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid. Mientras la primera solicita confinamiento total y cierres perimetrales, la segunda anima a acudir en masa a miles de personas no convivientes y en un espacio cerrado a realizar los procesos de evaluación", agrega la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes.