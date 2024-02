El Fiscal Superior de Castilla y León traslada la alarma ante el incremento de un 11% de los delitos de abuso sexual en 2022

El Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha advertido de la alarma social que supone el incremento de los delitos de abusos sexuales, que en 2022 experimentaron un incremento de casi el 11 por ciento en la Comunidad con respecto al ejercicio anterior.

Así lo ha apuntado este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia de las Cortes donde ha presentado el contenido de actividades del Ministerio Fiscal de 2022 recogidas en la Memoria, conforme a lo que ya hizo en septiembre en un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En sus primeras palabras, antes del receso para asistir a la concentración ante la sede de las Cortes en recuerdo de los dos guardias civiles muertos en acto de servicio en Barbate (Cádiz) arrollados por una 'narcolancha', Santiago Mena ha calificado de “herramienta de primer orden” la Memoria de la Fiscalía Superior al confluir en ella todas las materias en el ámbito judicial de las distintas fiscalías repartidas por Castilla y León, lo que supone un resumen y ejemplo de lo que ocurre en esta Comunidad“.

Precisamente, el Fiscal Superior ha subrayado el esfuerzo que ello supone para los 131 representantes del ministerio público en Castilla y León y los 135 funcionarios que trabajan en las distintas fiscalías, al tiempo que se ha felicitado de que la planta fiscal en esta región esté compuesta en un 75 por ciento por mujeres. “Se rompe así una tendencia que está cambiando en cuanto a igualación e incluso superación respecto del número de hombres fiscales”, ha destacado.

En su intervención, el máximo responsable de la acusación pública en Castilla y León ha insistido en que los delitos contra la libertad sexual continúan siendo una de las formas delincuenciales que mayor alarma despiertan en la sociedad.

Al respecto, Mena ha esgrimido el dato de las 1.354 incoaciones de diligencias en 2022, más de un 25 por ciento en relación al año anterior, y ha mostrado su preocupación ante el incremento de los abusos sexuales, casi un 11 por ciento, fundamentalmente de los que son víctimas menores, cuya tasa de crecimiento se sitúa en el 46,15 por ciento.

Mena también ha puesto el énfasis en el incremento de agresiones que, atentando contra la libertad sexual, tienen su origen en el exhibicionismo. Y es en este punto donde ha precisado que este tipo de delitos, fundamentalmente entre los más jóvenes, se nutre de las redes sociales para que esta conducta sea todavía más grave al publicitarse ante sus seguidores.

“Auténticas barbaridades”

“Se hacen auténticas barbaridades, pues parece que no se completa del todo la agresión si no lo difundo al máximo a traves de las redes y obtengo el like entre mis seguidores”, ha censurado el acusador público.

En su comparecencia, Mena ha comprometido el esfuerzo de su departamento contra la violencia machista. Máxime cuando, como así constatan las cifras, Castilla y León registró el año pasado un aumento cercano al 3 por ciento en el número de procedimientos incoados, al pasar de 6.900 a 7.100.

En paralelo, los escritos de acusación se elevaron un 28,7% y las sentencias un 27,7 por ciento. El delito más común dentro de este apartado, como viene siendo habitual, es el de maltrato ocasional y quebrantamiento de medidas cautelares, mientras que el porcentaje de sentencias absolutorias rondó el 20 por ciento durante el pasado ejercicio.

También ha resaltado Santiago Mena el crecimiento de las calificaciones provisionales por delitos de trata de seres humanos, que subieron un 91 por ciento al pasar de una a once.

En este sentido, más del 90 por ciento de las víctimas fueron mujeres de origen extranjero--muchas menores--en situación irregular, situación facilitada por la vulnerabilidad de las afectadas, sin apoyos sociales ni conocimiento del idioma, los que provoca que sufran especialmente abusos de todo tipo: laborales, personales y sociales.

Incendios forestales

También ha centrado Mena su alocución en el capítulo de incendios forestales, en el que el volumen de superficie quemada se ha disparado en 2022 en relación con años anteriores: 97.822,46 hectáreas; es decir, 980 km2, casi el doble de la extensión de la isla de Ibiza (573 Km2).

Por ello, el fiscal se ha preguntado: “¿Se imaginan que habría pasado en este país y en el mundo entero si desaparece dos veces bajo el fuego la isla de Ibiza?”.

En caso de Castilla y León, el fuego afectó a parajes extraordinarios y protegidos en las provincias de Zamora, Salamanca y Burgos, con una pérdida económica y medioambiental inconmensurable y la muerte de cuatro personas en labores de extinción.

Aunque se incoaron diligencias por este motivo contra responsables de la Consejería de Medio Ambiente, Mena ha recordado que las mismas, tras practicarse las investigaciones oportunas, fueron archivadas porque “no se encontró materia penal perseguible y no se encontró motivo para determinar un responsable”.

En materia de menores, el acusador público ha aprovechado para mostrar su satisfacción por la buena colaboración existente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pero sí ha aprovechado para advertir de que no en pocas ocasiones su departamento se ha dirigido a la Junta ante la necesidad de aumentar las medidas dirigidas a dicha jurisdicción, entre las que ha particularizado la necesidad de contar en el Centro Zambrana con “un servicio de guardia detrás del teléfono”.

Adicción de menores a medios digitales

En el capítulo de menores, el fiscal ha precisado que la mayoría de los asuntos es por violencia familiar, casi en su totalidad por casos de hijos que agreden a sus padres. “Es menos el número que la aparatosidad de los casos, la mayoría de los cuales se producen por la adicción de los menores a los medios digitales”, ha lamentado.

A modo de cierre de su comparecencia, Santiago Mena ha tenido un guiño para el trabajo riguroso y coherente de los fiscales, que trabajan bajo los principios de legalidad e imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Y ha afirmado que este momento es ideal para ejercer la comunicación y la transparencia.