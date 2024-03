Un grupo de agricultores corta la calle y se concentra ante la Consejería en Valladolid para pedir “un frente común”

Un grupo de varias decenas de agricultores y ganaderos, la mayoría de ellos a pie y acompañados por unos cinco tractores, se han concentrado este viernes ante uno de los accesos del edificio en el que se encuentra la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta, en Valladolid, y han cortado la avenida Gloria Fuertes para reivindicar “un frente común” en el campo en las negociaciones en marcha con las instituciones.

Según ha explicado un portavoz de los manifestantes, Pablo Calleja, se trata de un grupo de agricultores y ganaderos independientes sobre todo de la provincia de Valladolid, aunque con representación de las zonas de Aranda de Duero y Cuéllar (Segovia).

Los agricultores se han concentrado en la avenida Gloria Fuertes de Valladolid en la mañana de este viernes ante uno de los accesos al edificio en el que se encuentra la Consejería de Agricultura y donde hoy se desarrollaba una reunión d el Consejo Regional Agrario. Los concentrados han hecho una hoguera y han colocado parrillas para asar carne para almorzar en bocadillos.

También se encontraban estacionados en esta calle, que ha quedado cortada al tráfico entre la avenida de Salamanca y la calle Mieses, cinco tractores con los que algunos de los manifestantes han llegado a la ciudad.

El motivo de la concentración, ha explicado Calleja, es que “el campo está en pie” y después de un mes de movilizaciones consideran que no han conseguido “nada” por culpa de la “inacción de parte de las OPA, de las administraciones regionales y del Ministerio”.

Por ello, estos agricultores y ganaderos “independientes” reclaman “unión en el campo”, que “todas las OPA” con sus asociados y también los que están “fuera de los sindicatos” puedan hacer “fuerza común” porque advierten de que “de nada sirve ir unos por un lado y otros por otro”.

Por el momento, ha apuntado el portavoz, no plantean “meter” más tractores en la ciudad de Valladolid en estas jornadas porque afirma que no quieren “complicar a la sociedad civil, de momento no vamos a meter más tractores”.

La Policía Municipal de Valladolid ha señalado que no se le había trasladado aviso de solicitud alguna de manifestación o concentración en esta zona para la mañana de este viernes.