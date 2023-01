La Junta de Castilla y León obliga a Soria a renunciar a su único piso de emergencia para víctimas de violencia de género

Soria ha tenido que renunciar a su único piso de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género por obligación de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de la capital ha informado que el Ejecutivo autonómico les ha obligado a tomar esta decisión para poder “acreditar y mantener” el hogar acogida a partir del próximo mes ya que de querer mantener ambos la ciudad perdería ambos.

Esta decisión, según la concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, se toma por “responsabilidad” aunque llevarla a cabo “deja a las mujeres desprotegidas teniendo que derivarlas a Burgos, Ponferrada o Valladolid”, según ha explicado. Este recurso, con un sistema mixto acogida-emergencia, se puso en marcha en 1991 y desde entonces para toda la provincia ha dado servicio a más de “184 mujeres y 148 niños y niñas”, según datos del Ayuntamiento.

Este piso fue concebido como una herramienta destinada a mujeres que deben salir de forma urgente de sus domicilios y que precisan una estancia corta con un apoyo de profesionales, psicológico y legal, entre otros, en los primeros momentos en los que se deben adoptar decisiones claves desde la propia denuncia, el abandono del domicilio, la búsqueda de otros recursos, todas ellas medidas que toman en un entorno seguro con sus necesidades básicas cubiertas y con acompañamiento. El sistema ha sufrido modificaciones, en 2001 se creó un centro de acogida con plazas para tres mujeres con niños y niñas a su cargo o personas dependientes y uno de emergencia con dos plazas para mujeres y también menores a su cargo

“En Soria, por sus singularidades y dispersión, se entendió que eran necesarios los dos recursos y de forma excepcional se permitió desde ese 1991 un centro mixto que trabajara red”, ha recordado Gloria Gonzalo. En 2019 se modificó la normativa y se eliminó la posibilidad de disponer de centros mixtos poniendo en jaque . “Plantemos entonces convertir el mixto en centro de acogida con cinco plazas y además crear uno nuevo de emergencia y mientras se completaba el proceso mantener este formato mixto contando con el beneplácito de la Junta”, ha explicado la responsable municipal que se ha referido que tras la pandemia, las elecciones y los cambios en el organigrama la institución autonómica descartó la creación de un centro de emergencia y se instó a dejar de usarlo de forma mixta y derivar a las mujeres a Burgos, Ponferrada o Valladolid en función de las plazas disponibles.

“Hasta ahora hemos desobedecido y mantenido esas dos plazas entendiendo la necesidad de dar una respuesta y con el respaldo moral de saber que los colectivos apoyan nuestra demanda. También hemos contado en nuestra petición del piso de emergencia con el apoyo de Subdelegación, Diputación y Oficina de Atención a Víctimas del Juzgado y el Consejo”, ha recalcado. El Ayuntamiento ha vuelto a insistir en la solicitud de 2019, en reuniones y conversaciones rubricada de forma unánime en el Pleno de noviembre de 2022.

La concejala, sin embargo, ha explicado que la desobediencia ha llegado a su fin una vez que la Junta ha pedido al Ayuntamiento acreditar el piso sólo de acogida y hacerlo acompañando toda la documentación de una declaración jurada renunciando al uso mixto y las plazas de emergencia. “Hemos tenido que aceptar la situación para no perder los dos recursos en un acto también de responsabilidad, pero no nos resignamos”, ha señalado. En este sentido, el PSOE ha presentado una moción, que confía en que vuelva a ser apoyada por toda la corporación, volviendo a insistir en la necesidad de crear un piso en la ciudad que dé cobertura a toda la provincia. “Hemos ofrecido a la Junta el inmueble, apoyo económico, pero obviamente no podemos trabajar al margen de la red. Vamos a seguir insistiendo en este recurso. Debemos pensar en todas esas mujeres que no podrán utilizar el recurso y cómo sociedad saber esta medida en qué situación nos deja”.