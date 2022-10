La búsqueda de la avioneta contraincendios desaparecida desde el miércoles se centra en un radio de 180 kilómetros en Zamora

El dispositivo de búsqueda de la avioneta contraincendios desparecida el pasado miércoles cuando sobrevolaba Castilla y León se centra ahora en un radio de 180 kilómetros en la provincia de Zamora, donde los especialistas apuntan que puede estar, según ha precisado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que se ha desplazado hasta el puesto de mando la Guardia Civil en Puebla de Sanabria. Inicialmente se estableció un triángulo de búsqueda entre Orense, León y Zamora, si bien en estos momentos los datos técnicos permiten sospechar que la aeronave habría aterrizado o caído en esta última provincia que es donde se va a priorizar su localización. En concreto, se centran en la comarca de Sanabria y en la parte más pegada a la frontera con Portugal, una zona muy amplia, con pocas poblaciones y pocos habitantes y con muchos caminos, senderos y pistas forestales.

Sobrevuelan la zona cuatro aeronaves -un helicóptero de búsqueda de la Guardia Civil, dos del Ministerio de Defensa de aviación civil y otro del servicio de emergencias 112- y dos drones. Además hay 55 vehículos y más de 150 agentes recorriendo la zona acotada. También ha destacado Barcones la importante dotación de agentes enviados por la Xunta de Galiza. Este viernes se incorporan además las Brif del Miteco, con sus medios terrestres y se está gestionando la suma de medios aéreos a lo largo del día. “Nuestra prioridad es encontrar al piloto lo antes posible”, ha destacado la delegada, que además ha agradecido la labor de la Guardia Civil y los medios de la Xunta y a “algún medio de la Junta de Castilla y León” así como a los aportados desde el Ministerio. Aunque las aeronaves pueden volar, las condiciones climatológicas, que mantienen el cielo cubierto, dificultan una visión óptima del terreno.

La avioneta, de la compañía Plysa, realizaba un vuelo de traslado desde las 11.35 horas del miércoles entre la base de Doade (Ourense) y la de Córdoba. El último contacto se tuvo a las 12.30 horas. El piloto decidió regresar a la base de Doade cuando sobrevolaba Salamanca debido al mal tiempo y el último punto donde estaba localizado estaba en la provincia de Zamora.

La baliza de la avioneta que permitiría su localización, ha explicado Barcones, no se activó, si bien esto no tiene por qué se ser negativo, ya que el dispositivo sólo entra en funcionamiento por un “gran impacto” y no por un aterrizaje forzoso o que no sea en pista.

Virginia Barcones ha mandado ánimos a la familia del piloto, Santiago, un sevillano de 39 años.